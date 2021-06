GAM Investments a annoncé que Walid Bellaha rejoindra son équipe Global Credit, au sein de laquelle il sera notamment en charge des fonds Asian Income Bond et Diversified Income Bond. « Walid mettra à profit sa vaste expérience de l’analyse et de la sélection de crédits des marchés émergents », a indiqué la société de gestion d’actifs indépendante. Cette nomination s’inscrit dans le cadre des changements opérés par GAM au sein de la gestion du fonds Asian Income Bond, qui sera désormais assurée par l’équipe Global Credit suite au départ d’Amy Kam pour de nouveaux horizons professionnels.



Walid intégrera GAM le 1er juillet prochain et sera basé à Zurich. Il a précédemment travaillé chez Moody's, Barclays et, en dernier lieu, à la Banque Safra Sarasin, où il occupait le poste de Directeur Crédit, Marchés émergents.