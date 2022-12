Walker, soutenu par Trump, perd : Trois points à retenir du second tour de scrutin du Sénat américain en Géorgie

Voici quelques éléments à retenir de la victoire de Warnock :

L'ARDOISE DE TRUMP SUBIT UN AUTRE REVERS

La perte de Walker n'atténuera pas les critiques de plus en plus nombreuses dans les cercles républicains selon lesquelles l'ancien président Donald Trump a coûté cher au parti lors des élections de mi-mandat en soutenant des candidats non éligibles.

Au début du cycle, les républicains nourrissaient l'espoir de prendre le contrôle des deux chambres du Congrès, puisqu'il leur suffisait de gagner un siège pour sortir le Sénat de l'impasse 50-50.

Au lieu de cela, ils ont vu les candidats soutenus par Trump, Mehmet Oz en Pennsylvanie, Blake Masters en Arizona et Don Bolduc dans le New Hampshire, s'incliner. Toutes ces courses étaient ostensiblement gagnables.

Après la victoire de Warnock, les démocrates auront désormais 51 sièges dans le nouveau Sénat. Les Républicains ont remporté une majorité à la Chambre des représentants, bien qu'elle soit beaucoup plus étroite que la "vague rouge" que certains membres du parti avaient espérée.

"L'une des raisons pour lesquelles les candidats (républicains) de ce cycle ont été mauvais est qu'ils n'ont pas pu séduire les banlieues, tout comme Trump n'a pas pu séduire les banlieues", a déclaré Jacob Rubashkin, un analyste de Inside Elections à Washington.

Mardi, Warnock a remporté les comtés de banlieue critiques en dehors d'Atlanta.

Walker a été l'un des premiers soutiens de Trump. La campagne de l'ancienne star du football universitaire de Géorgie a été assaillie dès le départ par des questions sur sa vie personnelle, son aptitude à exercer ses fonctions et le fait qu'il réside réellement au Texas.

Trump a organisé deux rassemblements pour Walker en Géorgie, mais n'est pas venu dans l'État pour le second tour, ne téléphonant que pour encourager ses partisans le lundi soir. Il a passé une grande partie de la journée de lundi à envoyer des déclarations demandant que l'élection de 2020 soit annulée en raison de ses allégations fantaisistes de fraude électorale.

D'autres personnalités républicaines, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, dont on s'attend largement à ce qu'il entre dans la course à la présidence de 2024 aux côtés de Trump, ont également gardé leurs distances avec Walker.

Lors d'un rassemblement de donateurs républicains à Las Vegas le mois dernier, Trump s'est attiré les foudres de plusieurs grands donateurs et candidats potentiels de 2024 qui ont fait valoir qu'il s'aliénait les électeurs républicains indépendants et modérés. La perte de Walker est susceptible d'intensifier cette critique et d'affaiblir davantage la position de Trump au sein du parti.

LE MOIS TERRIBLE DE TRUMP

Même si Trump ne s'est jamais rendu en Géorgie pour faire campagne pour Walker dans les dernières semaines, il a fait parler de lui par d'autres moyens susceptibles d'aliéner les électeurs centristes.

Il a annoncé sa nouvelle campagne présidentielle de 2024 une semaine après le vote de mi-mandat du 8 novembre. Presque immédiatement, le ministère de la Justice a déclaré qu'il nommait un avocat spécial pour enquêter davantage sur les actions de Trump concernant ses efforts pour renverser l'élection de 2020 et son retrait présumé de documents classifiés de la Maison Blanche.

Trump a ensuite été surpris en train de dîner dans sa résidence de Floride avec un nationaliste blanc avoué, Nick Fuentes, ainsi qu'avec l'artiste hip-hop Kanye West, qui a récemment tenu des propos antisémites. Trump a nié qu'il savait qui était Fuentes.

Plus récemment, Trump a renouvelé ses appels à faire vaciller l'élection de 2020 dans des remarques en ligne dans lesquelles il semblait suggérer que des principes de la Constitution américaine soient subvertis.

Cela a obligé les républicains inconfortables du Congrès à répondre aux déclarations de Trump dans les jours précédant le second tour de l'élection, détournant l'attention de la candidature de Walker.

LES CANDIDATS COMPTENT

En fin de compte, la principale raison pour laquelle Herschel Walker a perdu est Herschel Walker.

Walker était un candidat troublé dès le départ. Sa vie personnelle tumultueuse, qui incluait des allégations de violence conjugale et d'encouragement d'anciennes petites amies à se faire avorter, constituait une source de nourriture facile pour les publicités démocrates. Walker a nié les allégations d'avortement.

Visiblement dépassé par les exigences d'une campagne sénatoriale, il s'est rarement aventuré hors des zones amies et s'est surtout coupé des médias. Dans un État qui avait récemment réélu un gouverneur républicain, Brian Kemp, Walker semblait incapable de se connecter avec les électeurs au-delà de la base rurale.

Cela est resté vrai même lorsque des poids lourds conservateurs tels que Kemp, l'ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley et le sénateur Ted Cruz se sont précipités à son secours dans les dernières semaines. Un comité d'action politique dirigé par le principal républicain du Sénat, Mitch McConnell, a également essayé de le soutenir.

Lors d'un rassemblement avant le second tour, Walker s'est demandé publiquement si un loup-garou pouvait tuer un vampire. Cela a inspiré une publicité d'attaque de Warnock alors que les électeurs commençaient à se rendre aux urnes.

Lors de la fête de la victoire de Warnock mardi, Alma Hill, une partisane de Warnock, a déclaré qu'elle était inquiète que Walker ait pu forcer un second tour.

"Je ne sais pas pourquoi nous avons encore affaire à un loup-garou", a déclaré Hill.

Warnock a été annoncé comme le vainqueur peu de temps après.