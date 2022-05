Wall Bourse devrait ouvrir en baisse alors que le rallye mené par les valeurs de croissance s'essouffle.

Les sociétés Big Tech et de croissance sensibles aux taux d'intérêt, telles que Microsoft Corp, Apple Inc, le propriétaire de Google-Alphabet Inc, Meta Platforms, Tesla Inc et Amazon.com, ont chuté entre 0,6 % et 2,3 % dans les échanges de pré-marché.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en hausse de plus de 2 % lors de la séance précédente, après que les fortes ventes au détail d'avril aient apaisé les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique.

Le rallye de mardi a suivi des semaines de ventes sur le marché boursier américain qui, la semaine dernière, ont vu le S&P 500 être proche de confirmer un marché baissier depuis sa clôture record du 3 janvier.

Le rendement du Trésor américain de référence à 10 ans a atteint 3 %, son plus haut niveau en une semaine. [US/]

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mardi au Wall Bourse Journal que la banque centrale américaine continuera à "pousser" les hausses de taux jusqu'à ce qu'elle voie l'inflation diminuer d'une "manière claire et convaincante", n'hésitant pas à agir plus agressivement si cela ne se produit pas.

Les traders tablent sur une hausse de 50 points de base des taux d'intérêt de la Fed en juin et juillet.

"Les marchés n'aiment pas l'incertitude et, à ce stade, on ne sait pas jusqu'où la Fed devra aller pour freiner l'inflation. Jusqu'à ce que nous ayons de la clarté, les marchés vont continuer à être volatils", a déclaré Brooke May, associé directeur chez Evans May Wealth à Indianapolis.

"Des taux plus élevés vont manger les dépenses de détail, en plus des bénéfices des entreprises et le marché essaie juste de digérer cela."

Le bénéfice de Target Corp au premier trimestre a été divisé par deux et le détaillant a mis en garde contre un impact plus important sur les marges en raison de la hausse des coûts du carburant et du fret, ce qui a fait chuter ses actions de 24,1%.

Les actions d'autres détaillants tels que Gap Inc, Kohl's Corp, Nordstrom Inc, Costco, Best Buy, Macy's Inc et Dollar General Corp ont chuté entre 4,1% et 6,4%.

L'incertitude quant aux mesures prises par la Fed a récemment pesé sur les marchés, qui sont déjà ébranlés par les inquiétudes concernant un ralentissement de l'économie mondiale dû au conflit en Ukraine, à la montée en flèche de l'inflation, à l'arrêt prolongé des chaînes d'approvisionnement et aux blocages liés à une pandémie en Chine.

Le S&P 500 a perdu 14,2 % jusqu'à présent en 2022 et le Nasdaq a chuté de plus de 23 %, touché par les valeurs de croissance.

À 8 h 27 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 154 points, soit 0,47 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 26,5 points, soit 0,65 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 119 points, soit 0,95 %.

Lowe's Cos Inc a chuté de 3,8 % après avoir fait état d'une baisse plus importante que prévu des ventes des magasins comparables, la demande pour ses outils d'amélioration de la maison et ses matériaux de construction ayant diminué par rapport aux sommets atteints lors de la pandémie.