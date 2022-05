Wall Bourse rebondit grâce à l'impulsion des banques et d'Apple après une semaine volatile

Les indices boursiers américains ont grimpé lundi, les investisseurs achetant des banques et des actions Apple battues en brèche après une dernière semaine turbulente au cours de laquelle l'indice de référence S&P 500 a failli confirmer un sombre jalon de marché sur fond d'inquiétudes concernant la croissance économique et l'inflation.

Les 11 principaux secteurs du S&P ont tous progressé, les financières et l'énergie ayant augmenté respectivement de 3,8 % et 2,4 %.

Les banques ont ajouté 6,1 %, après avoir chuté de 16,7 % depuis le début de l'année. Les actions de JPMorgan Chase & Co ont bondi de 7,7 % après que le plus grand créancier américain en termes d'actifs a relevé ses perspectives de revenus nets d'intérêts pour 2022 et affirmé son objectif de rentabilité.

"Les banques sont en situation de survente. Elles ont tendance à être très sensibles à l'économie et avec les données jusqu'à présent, elles résistent effectivement", a déclaré Jeff Schulze, stratège en investissement chez ClearBridge Investments.

"Il y a un certain optimisme quant au fait qu'il y a eu une surévaluation de la négativité dans le potentiel de bénéfices des banques au cours des deux prochains trimestres."

Les valeurs de croissance malmenées Alphabet Inc, Apple Inc et Microsoft Corp ont progressé entre 2,4 % et 2,8 %, donnant le plus gros coup de pouce au S&P 500 et au Nasdaq .

Les principaux indices de Wall Bourse ont creusé leurs pertes depuis le début de l'année la semaine dernière, les prévisions sombres de Walmart Inc et d'autres détaillants ayant ajouté aux inquiétudes concernant l'inflation galopante et son impact sur les consommateurs et la croissance économique.

L'indice de référence S&P 500 a chuté de plus de 20% par rapport à son record de clôture du 3 janvier à un moment donné vendredi, le poussant au bord de la confirmation d'un marché baissier. L'indice est maintenant en baisse de 17,9 % par rapport à son sommet de clôture historique.

"Aujourd'hui, il s'agit d'un rebond des conditions de survente de ces deux derniers mois. Les marchés sont à la recherche d'un plancher négociable dans le cadre d'une reprise potentielle du marché baissier", a déclaré M. Schulze.

Les lectures de la deuxième estimation du PIB américain du premier trimestre, de l'indice des prix PCE et des données sur les biens durables pour avril sont attendues cette semaine, fournissant probablement des indices sur la façon dont la plus grande économie du monde s'en sort dans un contexte d'inflation élevée depuis des décennies.

Le compte-rendu de la réunion de mai de la Réserve fédérale, prévu pour mercredi, sera analysé de près à la recherche d'indices sur l'agressivité avec laquelle la banque centrale américaine envisage de relever les taux d'intérêt. Les marchés monétaires prévoient des hausses de taux de 50 points de base par la Fed en juin et juillet.

A 11h53 ET, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 672,35 points, soit 2,15%, à 31 934,25, le S&P 500 était en hausse de 68,12 points, soit 1,75%, à 3 969,48.

Le Nasdaq Composite a gagné 134,50 points, soit 1,18%, à 11 489,11, mais a toujours sous-performé ses pairs, les actions Amazon.com ayant pesé.

Le fournisseur de services de cloud computing VMware Inc a bondi de 20,7 % après que des rapports du week-end aient indiqué que le fabricant de puces Broadcom Inc était en pourparlers pour acquérir la société. Broadcom a chuté de 2,6 %.

Les actions de Didi Global cotées aux États-Unis ont augmenté de 1,3 % après qu'une majorité des actionnaires du géant chinois du covoiturage ont voté en faveur de son projet de retrait de la Bourse de New York.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 3,00 contre 1 à la Bourse de New York et de 1,56 contre 1 au Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 31 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 22 nouveaux sommets et 110 nouveaux points bas. (Reportage de Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru ; édition de Saumyadeb Chakrabarty, Maju Samuel et Shounak Dasgupta)