Wall Bourse s'apprête à entamer un marché baissier alors que le S&P 500 dégringole

Une clôture de plus de 20 % en dessous du sommet record confirmerait que l'indice se trouve dans un marché baissier, selon une définition couramment utilisée. Ce serait la première fois que le S&P 500 confirmerait un marché baissier depuis le plongeon de Wall Bourse en 2020, provoqué par la pandémie de COVID-19.

Les actions ont été volatiles depuis le début de l'année, l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février ayant également pesé lourd sur les marchés.

Mais les inquiétudes croissantes concernant l'inflation et le resserrement de la politique monétaire de la banque centrale américaine, qui tente de l'étouffer, ont alimenté une grande partie du récent mouvement de vente.

Vendredi, les principaux indices boursiers américains ont enregistré leurs plus fortes baisses hebdomadaires en pourcentage depuis janvier et ont terminé en forte baisse le jour suivant un rapport indiquant une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation américains en mai.

"Le sentiment des consommateurs américains a atteint son plus bas niveau historique en mai, en grande partie à cause de la hausse des prix et des inquiétudes croissantes concernant l'inflation", a écrit Michael Wilson, stratège en actions chez Morgan Stanley, dans une obligation lundi.

Avec une cassure sous le plus bas de l'année et un mouvement sous 3 850, "nous voyons une baisse potentielle du S&P 500 jusqu'à un peu plus de 3 200", a écrit Lori Calvasina, responsable de la stratégie des actions américaines chez RBC Capital Markets, dans une note.

Le S&P 500 était dernièrement à 3 777,08, en baisse de 3,2 %.

Le repli de cette année constitue un tournant décisif pour le marché après sa rapide et forte reprise post-pandémie. Le S&P 500 a augmenté de 114,38 % entre son plus bas niveau de clôture du 23 mars 2020 et son record de clôture du 3 janvier de cette année.

Plus tôt cette année, le Nasdaq a confirmé qu'il était en territoire de marché baissier, le premier des trois principaux indices américains à atteindre de tels niveaux.