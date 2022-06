Wall Bourse s'apprête à entamer un marché baissier alors que le S&P 500 dégringole

Une clôture de plus de 20 % en dessous du sommet record confirmerait que l'indice se trouve dans un marché baissier, selon une définition couramment utilisée. Ce serait la première fois que le S&P 500 confirmerait un marché baissier depuis le plongeon de Wall Bourse en 2020, provoqué par la pandémie de COVID-19.

Article : GRAPHIQUE :

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le S&P 500 a perdu près de 3 %.

OBLIGATIONS : Les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint lundi leur plus haut niveau depuis 2011 et une partie clé de la courbe des rendements s'est inversée pour la première fois depuis avril.

FOREX : Le Dollar Index américain a atteint un nouveau sommet de quatre semaines.

COMMENTAIRE :

ROSS MAYFIELD, ANALYSTE EN STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT, BAIRD, LOUISVILLE, KENTUCKY

"Le marché avait essayé de se rallier à l'idée que l'inflation avait atteint un sommet et que la Fed n'aurait pas à se montrer plus agressive. Cette histoire s'est effondrée vendredi avec le rapport sur l'IPC, montrant que l'inflation générale est ancrée partout où vous regardez."

Concernant les récents signes de ralentissement économique, "tout revient à une Fed très agressive. Il est difficile de démêler qui est responsable de quoi, mais la Fed laisse ses empreintes digitales sur tout ralentissement."

"Je ne pense pas que la Fed veuille ou veuille surprendre le marché mercredi. Ils ont cessé de provoquer des chocs sur le marché à cause de leurs mots ou de leurs attentes, mais pour juillet et les mois suivants, les 75 pb (hausses de taux d'intérêt) sont de nouveau sur la table."

"S'ils utilisent un langage comme 'nous ferons tout ce qui est nécessaire pour maîtriser l'inflation', pour moi cela se traduira par des hausses de taux de 75 points de base."

Sur la confirmation du marché baissier du S&P : "C'est un niveau important, mais une majorité du marché était déjà à 20 % ou plus de ses sommets depuis vendredi. C'est important, c'est psychologiquement important, mais nous sommes dans un marché baissier depuis un certain temps."

"Pour moi, l'histoire à partir d'ici est la façon dont les bénéfices se déroulent. Il est logique que les multiples se contractent. Jusqu'à présent, les bénéfices à terme ont continué à augmenter. Évidemment, il y a eu une inflation des salaires et des matériaux, et la mesure dans laquelle les bénéfices se maintiennent est la chose la plus importante d'ici."