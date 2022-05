Wall Bourse se redresse grâce au rebond des valeurs de croissance ; Twitter chute

Les valeurs de croissance ont mené un rebond des principaux indices de Wall Bourse vendredi, au cours d'une semaine marquée par les inquiétudes liées à la détérioration des perspectives de croissance économique, tandis que Twitter a sombré après qu'Elon Musk ait mis en pause son accord pour la société de médias sociaux.

Les 11 principaux secteurs du S&P ont tous progressé, les valeurs énergétiques, technologiques et de consommation discrétionnaire ayant grimpé de plus de 3 % chacune.

Les valeurs de croissance Microsoft Corp, Apple Inc, Alphabet Inc, propriétaire de Google, Amazon.com et Nvidia Corp ont gagné entre 3,2 % et 9,4 % après avoir chuté pendant la majeure partie de la semaine.

"Il s'agit probablement plus d'essayer d'attraper un trade. Il n'y a pas vraiment le genre de preuves qui suggèrent que c'est encore le fond du marché, cela suggère plutôt que nous sommes proches mais qu'il faut probablement un peu plus de douleur", a déclaré Tom Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT à Atlanta.

Les actions américaines ont connu de fortes fluctuations cette semaine en raison des craintes que la guerre en Ukraine, l'inflation galopante, les blocages de COVID-19 en Chine et une politique faucon de la Réserve fédérale ne déclenchent un ralentissement économique mondial.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a répété jeudi qu'il s'attendait à ce que la banque centrale relève les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage à chacune de ses deux prochaines réunions de politique générale, tout en promettant que "nous sommes prêts à faire plus" si les données vont dans le mauvais sens.

Les marchés monétaires évaluent à 69 % la probabilité d'une hausse des taux de 75 points de base en juin.

Jeudi, l'indice S&P 500 a été à deux doigts de confirmer l'existence d'un marché baissier après avoir chuté par rapport à son record de clôture du 3 janvier. Le Nasdaq, très technologique, est déjà dans un marché baissier, avec une baisse de 24,6 % par rapport à son record de clôture de novembre de l'année dernière.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq sont en passe de subir leur sixième perte hebdomadaire consécutive, tandis que le Dow, indice des valeurs sûres, était prêt à subir une septième baisse hebdomadaire consécutive.

À 11 h 54 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 458,85 points, soit 1,45 %, à 32 189,15, le S&P 500 était en hausse de 92,62 points, soit 2,36 %, à 4 022,70, et le Nasdaq Composite était en hausse de 416,87 points, soit 3,67 %, à 11 787,84.

Twitter Inc a été parmi les plus grands perdants, dégringolant de 8,1 % après que le chef de Tesla, Elon Musk, a déclaré que l'accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plateforme de micro-blogging était "temporairement en attente", même s'il a dit qu'il était engagé dans l'acquisition.

Tesla Inc a bondi de 5,8 %.

Robinhood Markets Inc a bondi de 24,8 % après que Samuel Bankman-Fried, directeur général et fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX, a révélé une participation de 7,6 % dans la société d'applications de courtage.

Occidental Petroleum a grimpé de 7,4 % après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé avoir acheté plus d'actions de la compagnie pétrolière cette semaine.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 4,84 contre 1 sur le NYSE et de 4,11 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 30 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré six nouveaux sommets et 251 nouveaux points bas.