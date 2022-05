Wall Bourse se reprend à la fin d'une semaine en dents de scie

Les mégacapitales technologiques et les valeurs de croissance adjacentes à la technologie ont mené le marché à la hausse. Ces actions ont prospéré lorsque les taux d'intérêt étaient bas et la politique de la Fed accommodante pendant la pandémie, mais elles se sont vendues au cours des dernières séances.

Malgré les gains, le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe d'enregistrer leur sixième perte hebdomadaire consécutive. Ce serait la plus longue série de pertes pour le S&P 500 depuis l'automne 2012 et pour le Nasdaq depuis le printemps 2011.

Le Dow était en passe de connaître son septième plongeon hebdomadaire consécutif, la plus longue série de pertes de la moyenne des valeurs vedettes depuis la fin de l'hiver 1980.

"Ces deux derniers mois ont été plutôt sombres, nous sommes en territoire de marché baissier ou très proches de celui-ci pour pratiquement tous les grands indices", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Il est trop tôt pour dire si nous nous approchons d'un plancher et si nous nous stabilisons au moins."

Au cours des six derniers jours de bourse, le département du travail a livré quatre rapports économiques suggérant que l'inflation a atteint son apogée en mars, des nouvelles bienvenues pour les participants au marché qui craignent que la prochaine série de hausses des taux d'intérêt de la Fed pour combattre l'inflation ne déclenche une récession.

Le président de la Fed, Jerome Powell, confirmé jeudi par le Sénat américain pour un second mandat, a réitéré la détermination de la banque centrale à lutter contre l'inflation, mais a déclaré qu'il pensait que l'économie pouvait éviter une grave récession.

Powell "a fait preuve d'humilité et de sérieux en même temps", a déclaré M. Tuz. "Il s'engage à maîtriser cette inflation, même s'il admet que ce sera quelque peu douloureux."

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 160,15 points, soit 0,5 %, pour atteindre 31 890,45, le S&P 500 a gagné 54,19 points, soit 1,38 %, pour atteindre 3 984,27 et le Nasdaq Composite a ajouté 303,40 points, soit 2,67 %, pour atteindre 11 674,36.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les valeurs de consommation discrétionnaire ont bénéficié du plus grand gain en pourcentage.

La saison des rapports du premier trimestre a atteint sa dernière ligne droite, avec 458 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 78 % ont livré des résultats supérieurs au consensus, selon Refinitiv.

Pour les trois premiers mois de l'année, les analystes voient maintenant une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 11,1 % en glissement annuel, contre 6,4 % à la fin du trimestre, selon Refinitiv.

Les actions de Twitter Inc ont chuté de 9,8 % après le tweet d'Elon Musk indiquant qu'il avait mis en attente l'opération de rachat en espèces de 44 milliards de dollars, car il attend que la société de médias sociaux fournisse des données sur les faux comptes.

Tesla Inc a bondi de 4,9 %.

La plateforme de trading Robinhood Markets Inc a bondi de 23,0 % après que Samuel Bankman-Fried, le directeur général et fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX, a révélé une participation de 7,6 % dans la société d'applications de courtage.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé avoir acheté davantage d'actions d'Occidental Petroleum, faisant grimper les actions de la compagnie pétrolière de 6,2 %.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE dans un rapport de 3,37 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 2,94 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet sur 52 semaines et 30 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré neuf nouveaux sommets et 257 nouveaux bas.