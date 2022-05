Wall Bourse se reprend grâce aux grandes technologies et aux banques.

Les trois principaux indices boursiers américains ont progressé entre 1,6 % et 2,0 %, l'impulsion la plus forte provenant du rebond des mégacapitales technologiques Apple Inc et Microsoft Corp.

Les banques sensibles aux taux d'intérêt ont bondi de 5,1 % après que le plus grand créancier américain, JPMorgan Chase & Co, a relevé ses perspectives de revenus d'intérêts pour l'année en cours.

L'action de JPMorgan Chase a bondi de 6,2 %.

"Cela ressemble plus à un rallye de soulagement qu'à un changement fondamental du sentiment des investisseurs", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. "Les investisseurs dans leur ensemble ont l'impression qu'il y a une autre chaussure qui va tomber et ils ont probablement raison à court terme."

Vendredi, le S&P 500 a clôturé 18,7 % en dessous de son record de clôture atteint le 3 janvier. Si l'indice de référence clôture 20 % ou plus en dessous de ce record, cela confirmera qu'il est dans un marché baissier depuis cette date.

Ces dernières semaines, les marchés ont été ébranlés par les inquiétudes liées à la persistance d'une inflation élevée et aux tentatives agressives de la Réserve fédérale pour la contenir, tandis que l'économie mondiale fait face aux retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Aujourd'hui, il semblerait que le marché soit moins craintif quant au facteur inflation et à la capacité de la Fed à orchestrer un atterrissage en douceur pour ainsi dire", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.

Mais "le biais est toujours à la baisse", a ajouté M. Carlson.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 618,34 points, soit 1,98 %, pour atteindre 31 880,24, le S&P 500 72,39 points, soit 1,86 %, pour atteindre 3 973,75 et le Nasdaq Composite 180,66 points, soit 1,59 %, pour atteindre 11 535,28.

La Fed donnera aux investisseurs un indice de son état d'esprit mercredi, lorsqu'elle publiera les minutes de sa dernière réunion de politique générale. [FEDWATCH]

Les indicateurs économiques de cette semaine pourraient conforter l'idée que l'inflation a atteint un pic en mars, et montrer si les prix élevés ont nui au pouvoir d'achat des consommateurs.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont terminé la séance dans le vert, les financières ayant enregistré le plus grand gain en pourcentage, avec une progression de 3,2 %.

La saison des rapports du premier trimestre est presque terminée, 474 sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 78 % ont dépassé les attentes, selon Refinitiv.

Pour ce qui est de l'avenir, les annonces préalables pour le trimestre en cours sont généralement pessimistes, avec 59 projections négatives et 32 positives, par rapport aux 37 négatives et 52 positives du trimestre de l'année précédente, selon Refinitiv.

Les actions de VMWare Inc ont bondi de 24,8 % suite aux rapports du week-end selon lesquels le fabricant de puces Broadcom Inc était en pourparlers pour acquérir le fournisseur de services de cloud. Broadcom a chuté de 3,1 %.

Les actions cotées aux États-Unis de l'application chinoise de covoiturage Didi Global ont chuté de 4,0 % après que les actionnaires ont voté en faveur de la radiation de la Bourse de New York.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse au NYSE dans un rapport de 2,43 contre 1 ; au Nasdaq, un rapport de 1,44 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet sur 52 semaines et 31 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 27 nouveaux sommets et 142 nouveaux bas.

Le volume sur les bourses américaines était de 10,93 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 13,36 milliards sur les 20 derniers jours de bourse.