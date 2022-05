Wall Bourse se reprend, les valeurs de croissance rebondissent, Twitter glisse

Les 11 principaux secteurs du S&P ont tous progressé dans les premiers échanges, les valeurs technologiques et les valeurs de consommation discrétionnaire ayant augmenté respectivement de 2,7 % et 3,3 %.

Les valeurs de croissance telles que Apple Inc, Alphabet Inc, propriétaire de Google, Amazon.com et Nvidia Corp ont gagné entre 2,2 % et 6,5 % après avoir chuté pendant la majeure partie de la semaine.

Wall Bourse a connu de fortes fluctuations cette semaine en raison des craintes que la guerre en Ukraine, l'inflation galopante, les blocages de COVID-19 en Chine et les décisions politiques belliqueuses de la Réserve fédérale ne déclenchent un ralentissement économique mondial.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a répété jeudi qu'il s'attendait à ce que la banque centrale augmente les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage à chacune de ses deux prochaines réunions, tout en promettant que "nous sommes prêts à faire plus" si les données vont dans le mauvais sens.

Les marchés monétaires évaluent à 73 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base par la Fed en juin. [IRPR]

Jeudi, l'indice S&P 500 est passé tout près de la confirmation d'un marché baissier après avoir chuté de son record historique atteint le 3 janvier. Le Nasdaq, très technologique, est déjà dans un marché baissier, en baisse de 25,3 % par rapport à son record de novembre de l'année dernière.

"Je pense que l'approche du S&P 500 en territoire baissier est un signal d'achat", a déclaré Sylvia Jablonski, PDG de Defiance ETFs. "Nous n'avons pas vu le niveau d'achat de plongeons que nous avons connu historiquement, mais je soupçonne que cela va changer à court terme."

À 10 h 12, heure de l'Est, l'indice Dow Jones était en hausse de 376,41 points, soit 1,19 %, à 32 106,71, le S&P 500 était en hausse de 73,53 points, soit 1,87 %, à 4 003,61, et le Nasdaq Composite était en hausse de 333,48 points, soit 2,93 %, à 11 704,44.

Les pertes enregistrées cette semaine ont mis l'indice de référence S&P 500 sur la voie de sa sixième perte hebdomadaire consécutive, tandis que les valeurs vedettes que sont le Dow et le Nasdaq étaient à la recherche d'une septième baisse hebdomadaire consécutive.

Twitter Inc a été l'un des plus grands perdants vendredi, dégringolant de 10 % après que le chef de Tesla, Elon Musk, a déclaré que l'accord de 44 milliards de dollars pour acheter la plateforme de micro-blogging était "temporairement en attente", même s'il a affirmé qu'il s'engageait dans cette acquisition.

Tesla Inc a bondi de 4,6 %.

Robinhood Markets Inc a bondi de 21 % après que Samuel Bankman-Fried, le directeur général et fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX, a révélé une participation de 7,6 % dans la société d'applications de courtage.

Occidental Petroleum a grimpé de 6,3 % après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé avoir acheté plus d'actions de la compagnie pétrolière cette semaine.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 5,50 contre 1 sur le NYSE et de 4,70 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 1 nouveau sommet sur 52 semaines et 30 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 3 nouveaux sommets et 264 nouveaux points bas.