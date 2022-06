Wall Bourse termine avec des valeurs de croissance, mais les craintes d'inflation persistent

Les actions d'Amazon.com Inc ont augmenté lors de la première journée de négociation du titre après s'être ajustées à une division par 20 pour 1.

Un solide rapport sur l'emploi vendredi a réduit les espoirs d'une pause dans le plan agressif de resserrement des politiques de la Réserve fédérale.

Les investisseurs surveillent de près les données sur l'inflation, le rapport sur l'indice des prix à la consommation américain de vendredi devant montrer une inflation encore élevée. Les rendements du Trésor américain ont augmenté lundi.

"Il y a une tendance à la baisse sur les marchés depuis un certain temps", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management à Chicago.

Le rapport sur l'emploi est la preuve que "l'économie est toujours en bonne forme", a-t-il déclaré. Mais "avec une inflation assez élevée et des prix des matières premières qui continuent d'augmenter et d'atteindre de nouveaux sommets historiques, peut-être que ce pic d'inflation est encore dans un futur éthéré."

L'assouplissement de la répression réglementaire en Chine et les signes dans certaines régions de Chine d'un retour à une activité plus normale après la plus grande épidémie de COVID-19 du pays en deux ans ont contribué à améliorer le sentiment.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 12,38 points, soit 0,30 %, pour terminer à 4 120,92 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 53,25 points, soit 0,44 %, à 12 059,82. Le Dow Jones Industrial Averager a perdu 21,75 points, soit 0,07%, pour atteindre 32 921,45.

Les actions de Twitter Inc ont glissé après que le milliardaire Elon Musk a déclaré qu'il pourrait renoncer à son offre de rachat si la société de médias sociaux ne fournit pas de données sur les spams et les faux comptes.

L'action de Didi Global Inc a bondi après un rapport selon lequel les régulateurs chinois se préparent dès cette semaine à autoriser le retour de l'application mobile de la société de transport de personnes sur les magasins d'applications nationaux.