Wall Bourse termine en forte baisse alors que les valeurs cibles et de croissance sombrent

Wall Bourse a terminé en forte baisse mercredi, Target perdant environ un quart de sa valeur boursière et soulignant les inquiétudes concernant l'économie américaine après que le détaillant soit devenu la dernière victime de la flambée des prix.

Il s'agit de la pire perte en une journée pour le S&P 500 depuis juin 2020.

Le bénéfice de Target Corp au premier trimestre a chuté de moitié et l'entreprise a averti d'un plus grand impact sur les marges en raison de la hausse des coûts du carburant et du fret. Ses actions ont chuté de plus de 25 % lors de leur pire séance depuis le krach du lundi noir, le 19 octobre 1987.

Les résultats du détaillant interviennent un jour après que son rival Walmart Inc ait revu à la baisse ses prévisions de bénéfices.

"Nous pensons que l'impact qui se développe sur les dépenses de détail, alors que l'inflation dépasse les salaires pendant encore plus longtemps que ce que les gens auraient pu prévoir, est un facteur principal qui a provoqué la vente du marché aujourd'hui", a déclaré Paul Christopher, responsable de la stratégie du marché mondial chez Wells Fargo Investment Institute. "Les détaillants commencent à révéler l'impact de l'érosion du pouvoir d'achat des consommateurs."

Les valeurs de croissance mégacap sensibles aux taux d'intérêt ont ajouté aux baisses récentes et ont tiré le S&P 500 et le Nasdaq vers le bas. Tesla Inc, Nvidia, Amazon, Apple et Microsoft ont tous fortement chuté.

"Les inconvénients l'emportent sur les avantages pour les valeurs de croissance à ce moment précis, et le marché essaie de décider à quel point la situation va s'aggraver", a déclaré Liz Young, responsable de la stratégie d'investissement chez SoFi. "Le marché a peur des six prochains mois. Nous pourrions découvrir qu'il n'a pas besoin d'être aussi craintif que cela, et les marchés ont tendance à surréagir à la baisse."

Les 11 indices sectoriels du S&P 500 ont tous baissé, les secteurs de la consommation discrétionnaire et de la consommation de base menant la danse.

La hausse de l'inflation, le conflit en Ukraine, les ruptures prolongées de la chaîne d'approvisionnement, les blocages liés à une pandémie en Chine et le resserrement de la politique monétaire par les banques centrales ont pesé sur les marchés financiers récemment, alimentant les inquiétudes quant à un ralentissement économique mondial.

Mercredi, le Wells Fargo Investment Institute a déclaré qu'il s'attendait à une légère récession aux États-Unis à la fin de 2022 et au début de 2023.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a promis mardi que la banque centrale américaine relèverait les taux aussi haut que nécessaire pour tuer une poussée d'inflation qui, selon lui, menace les fondements de l'économie.

Les traders tablent sur des hausses de taux d'intérêt de 50 points de base par la Fed en juin et juillet.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 163,59 points, soit 4,00%, pour terminer à 3 925,18 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 561,50 points, soit 4,69%, pour atteindre 11 423,03. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 1 148,11 points, soit 3,52 %, pour atteindre 31 506,48.

Le S&P 500 est en baisse d'environ 17 % jusqu'à présent en 2022 et le Nasdaq a chuté d'environ 27 %, touché par la chute des valeurs de croissance.

La récente vente de Wall Bourse a laissé le S&P 500 se négocier à environ 17 fois les bénéfices attendus, sa plus faible évaluation PE depuis la vente de 2020 causée par la pandémie de coronavirus, selon les données de Refinitiv.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, a augmenté à 31 points après avoir baissé pendant six sessions consécutives.