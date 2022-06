Wall Bourse termine en forte hausse, emmenée par Tesla et Nvidia

Tesla, Nvidia et Meta Platforms ont chacun augmenté de plus de 4 %, alimentant les gains du S&P 500 et du Nasdaq. Amazon a progressé de 3,1 % et Apple de 1,7 %.

Sur les 11 indices sectoriels du S&P 500, 10 ont augmenté, avec en tête la consommation discrétionnaire, en hausse de 3,03 %, suivie d'un gain de 2,69 % pour les matériaux.

Les actions américaines se sont redressées après avoir chuté plus tôt dans la journée après que la vice-présidente de la Réserve fédérale, Lael Brainard, a déclaré qu'elle soutenait au moins deux autres hausses de taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage et qu'elle voyait peu d'arguments en faveur d'une pause dans les hausses de taux en septembre si les pressions sur les prix ne se refroidissent pas.

Le marché boursier américain a connu une modeste reprise au cours des dernières séances, les investisseurs se demandant si le pire du mouvement de repli qui a dominé Wall Bourse en 2022 est peut-être terminé.

"La volatilité est devenue la norme, pas l'exception. Les actions sont prises en otage par l'inflation, et tant que l'inflation ne sera pas maîtrisée, la volatilité restera probablement élevée", a averti Terry Sandven, stratège en chef des actions chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis, Minnesota.

Le S&P 500 est maintenant en baisse d'environ 13 % par rapport à son record de clôture de début janvier.

L'indice Philadelphia Semiconductor a bondi de 3,6 % pour terminer à son plus haut niveau depuis presque un mois.

Le rapport national ADP sur l'emploi a montré que les effectifs du secteur privé américain ont augmenté bien moins que prévu en mai, ce qui suggère que la demande de main-d'œuvre commence à ralentir dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et de resserrement des conditions financières.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers les données gouvernementales sur les emplois non agricoles vendredi, les investisseurs recherchant de nouveaux signes de la santé de l'économie américaine et de l'agressivité avec laquelle la Fed peut continuer à augmenter les taux d'intérêt. Les analystes s'attendent à ce que l'économie ait ajouté 325 000 emplois le mois dernier.

Officieusement, le S&P 500 a grimpé de 1,84 % pour terminer la séance à 4 176,82 points.

Le Nasdaq a gagné 2,69% à 12 316,90 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,33% à 33 248,28 points.

Microsoft a augmenté de 0,8 %, même après que le fabricant de logiciels ait réduit ses prévisions de bénéfices et de revenus pour le quatrième trimestre, devenant ainsi la dernière entreprise américaine à mettre en garde contre les conséquences de la hausse du dollar américain.

Hewlett Packard Enterprise Co a glissé de 5,2 % après que la société de technologie a donné des prévisions décevantes pour l'ensemble de l'année en raison de vents contraires liés aux devises et de son retrait de la Russie.

Veeva Systems a grimpé de près de 15 % après que le vendeur de logiciels pour les sciences de la vie a annoncé des recettes trimestrielles supérieures aux attentes.

Ford Motor Co a augmenté de 2,5 % après que le constructeur automobile a déclaré qu'il prévoyait d'investir 3,7 milliards de dollars dans des usines d'assemblage au Michigan, en Ohio et au Missouri.

Sur l'ensemble du marché boursier américain, les actions en hausse ont été plus nombreuses que les actions en baisse dans un rapport de 3,5 contre 1.

Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet et 29 nouveaux bas ; le Nasdaq a enregistré 33 nouveaux sommets et 107 nouveaux bas.

Le volume sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 10,7 milliards d'actions échangées, par rapport à une moyenne de 13,3 milliards d'actions sur les 20 sessions précédentes.