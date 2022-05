Wall Bourse vacille après la publication des minutes de la Fed

Le procès-verbal - établi lors de la réunion de mai du Comité fédéral de l'open market, qui s'est soldée par une hausse de 50 points de base du taux cible des fonds fédéraux, le plus grand bond en 22 ans - montre que la plupart de ses membres ont jugé que d'autres hausses de taux seraient "probablement appropriées" lors de ses prochaines réunions de juin et juillet.

"Nous savons que la Fed va augmenter les taux, mais ce qui se passe après n'est pas clair", a déclaré Mark Stoeckle, directeur général d'Adams Funds à Baltimore. "Le lit de la Fed a été fait - nous savons ce qui va se passer dans les deux prochains mois".

Les trois principaux indices boursiers américains ont fluctué plus tôt dans la séance en raison des murmures croissants provenant des enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs, des données économiques et des rapports sur les bénéfices des entreprises, qui suggèrent un refroidissement de l'économie, alors même que la Fed se prépare à jeter un seau d'eau froide sur elle pour s'attaquer à une inflation élevée depuis des décennies.

Les craintes que des hausses de taux d'intérêt trop agressives de la part de la Fed ne fassent basculer l'économie dans la récession, malgré les preuves que l'inflation a atteint un pic en mars, ont alimenté ces préoccupations.

Jeudi, le département du commerce doit publier son deuxième rapport sur le PIB du premier trimestre, dont les analystes s'attendent à une contraction légèrement plus faible que la baisse trimestrielle annualisée de 1,4 % initialement annoncée.

Le rapport sur les dépenses personnelles de consommation (PCE) suivra vendredi, ce qui fournira de nouveaux indices concernant les dépenses de consommation et permettra de savoir si l'inflation a atteint un pic en mars, comme d'autres indicateurs l'ont suggéré.

"Les gens vont être à l'affût de tout ce qui pourrait indiquer un ralentissement (économique) en cours", a déclaré Robert Cantwell, gestionnaire de portefeuille chez Upholdings à Nashville, Tennessee. "C'est tout le jeu maintenant : Si nous ralentissons l'économie, nous pourrions ralentir l'inflation."

L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 56,94 points, soit 0,18%, pour atteindre 31 985,56 ; le S&P 500 a gagné 24,19 points, soit 0,61%, pour atteindre 3 965,67 ; et le Nasdaq Composite a ajouté 125,40 points, soit 1,11%, pour atteindre 11 389,85.

Le constructeur d'automobiles électriques Tesla Inc. et le géant de la vente au détail Amazon.com ont apporté la plus forte contribution au S&P 500 et au Nasdaq, avec des hausses respectives de 2,7 % et 5,5 %.

Le fabricant de puces Nvidia Corp a progressé de 4,2 % avant la publication de ses résultats du premier trimestre après la cloche.

L'opérateur de grands magasins Nordstrom Inc a bondi de 12,3 % après avoir annoncé des prévisions optimistes concernant son bénéfice annuel et ses revenus.

La chaîne de restauration rapide Wendy's Co a bondi de 10,0 % après qu'un dépôt réglementaire ait révélé que l'actionnaire Nelson Peltz envisageait une offre publique d'achat potentielle pour la société.