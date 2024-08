Les craintes économiques ébranlent Wall Street, alors que les inquiétudes grandissent quant à la possibilité que la Réserve fédérale ait laissé les taux d'intérêt élevés pendant trop longtemps, leur permettant ainsi de nuire à la croissance américaine.

Les données économiques alarmantes de ces derniers jours ont renforcé ces inquiétudes. La croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juillet, selon un rapport publié vendredi, tandis que le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,3 %, renforçant les craintes qu'une détérioration du marché du travail ne rende l'économie vulnérable à une récession.

Le rapport sur l'emploi a exacerbé la chute des actions qui a commencé jeudi, lorsque des données montrant la faiblesse du marché du travail et du secteur manufacturier ont poussé les investisseurs à se débarrasser de tous les produits, des puces aux produits industriels, tout en investissant dans des produits défensifs.

Les valeurs technologiques très prisées ont encore chuté vendredi, portant à plus de 10 % les pertes de l'indice Nasdaq Composite par rapport au record de clôture atteint en juillet. L'indice de référence S&P 500 a perdu 5,7 % par rapport à son sommet de juillet.

Voilà à quoi ressemble une peur de la croissance, a déclaré Wasif Latif, président et directeur des investissements chez Sarmaya Partners. Le marché se rend maintenant compte que l'économie ralentit effectivement.

Pendant des mois, les investisseurs ont été encouragés par la baisse de l'inflation et le ralentissement progressif de l'emploi, estimant qu'ils renforçaient les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed. Cet optimisme a permis aux actions d'enregistrer des gains importants : le S&P 500 reste en hausse de 12 % cette année, malgré les pertes récentes ; le Nasdaq a gagné près de 12 %.

Maintenant qu'une baisse des taux en septembre est envisagée à la suite de la réunion de la Fed de cette semaine, les investisseurs craignent que les coûts d'emprunt élevés ne nuisent déjà à la croissance économique. Les résultats des entreprises, qui ont été décevants pour des sociétés telles qu'Amazon, Alphabet et Intel, renforcent leurs inquiétudes.

Nous assistons aux retombées de la malédiction des attentes élevées", a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management. "Tant d'argent a été investi dans le scénario d'un atterrissage en douceur que tout ce qui peut suggérer quelque chose de différent est difficile à accepter.

La semaine prochaine, les bénéfices de l'entreprise industrielle Caterpillar et du géant des médias et du divertissement Walt Disney donneront une meilleure idée de la santé des consommateurs et de l'industrie manufacturière, de même que les rapports de poids lourds du secteur de la santé tels que le fabricant de médicaments amaigrissants Eli Lilly .

Les paris sur les marchés à terme de vendredi suggèrent un malaise croissant à propos de l'économie. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont montré que les traders évaluaient à plus de 70 % la probabilité d'une réduction de 50 points de base lors de la réunion de septembre de la banque centrale, contre 22 % la veille, selon CME FedWatch. Les contrats à terme ont fixé un total de 116 points de base pour les réductions de taux en 2024, contre un peu plus de 60 points de base mercredi.

Les grands marchés ont également montré des signes d'inquiétude. L'indice de volatilité Cboe - connu comme la jauge de la peur à Wall Street - a atteint son plus haut niveau depuis mars 2023 vendredi, alors que la demande d'options pour se protéger contre un effondrement du marché boursier a augmenté.

Dans le même temps, les investisseurs se sont rués sur les obligations refuges et d'autres secteurs défensifs du marché. Les rendements américains à 10 ans - qui évoluent inversement aux prix des obligations - ont chuté vendredi jusqu'à 3,79 %, leur niveau le plus bas depuis décembre.

Les secteurs qui sont souvent populaires en période d'incertitude économique attirent également les investisseurs.

Les données relatives aux options sur le fonds Health Care Select Sector SPDR Fund montrent que le solde quotidien moyen entre les contrats de vente et d'achat au cours du mois dernier a atteint son niveau le plus élevé depuis environ trois ans, selon une analyse Reuters des données de Trade Alert. Les transactions sur les options du fonds Utilities Select Sector SPDR Fund montrent également un recul du positionnement défensif, soulignant les attentes des traders quant à la vigueur du secteur.

Le secteur de la santé a progressé de 4 % au cours du mois dernier, tandis que les services publics ont augmenté de plus de 9 %. En revanche, l'indice Philadelphia SE Semiconductor a perdu près de 17 % au cours de cette période, en raison des fortes pertes subies par les entreprises préférées des investisseurs, telles que Nvidia et Broadcom.

Bien sûr, certains investisseurs ont déclaré que ces données pourraient simplement être une raison de bloquer les profits après la forte hausse générale du marché en 2024.

C'est une bonne excuse pour les investisseurs de vendre après un énorme rallye depuis le début de l'année, a déclaré Michael Purves, PDG de Tallbacken Capital Advisors. Les investisseurs doivent se préparer à une forte volatilité, en particulier pour les grandes valeurs technologiques. (Reportage de Lewis Krauskopf ; reportages complémentaires de Suzanne McGee, Saqib Iqbal Ahmed, David Randall et Chibuike Oguh ; rédaction d'Ira Iosebashvili, Edwina Gibbs et David Gregorio)