Les gains considérables enregistrés par les marchés boursiers américains en 2023 pourraient donner un coup de pouce aux actions l'année prochaine, si l'on se fie à l'histoire.

Le S&P 500 a terminé l'année vendredi avec un gain annuel d'un peu plus de 24 %. L'indice de référence s'est également approché de son premier record de clôture depuis environ deux ans.

Les stratèges du marché qui suivent les tendances historiques affirment qu'une telle performance annuelle des actions s'est souvent prolongée l'année suivante, un phénomène qu'ils attribuent à des facteurs tels que la dynamique et la solidité des fondamentaux.

"Nous continuons à penser que l'année prochaine sera marquée par des gains solides", a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial. "Il se peut que nous ayons un peu de mal à court terme, mais le gain à long terme est bel et bien là lorsque nous regardons les données.

Les actions ont pris de la vitesse en 2023, le S&P 500 ayant progressé de 11 % au cours du seul quatrième trimestre. Cela pourrait se traduire par un regain de vigueur au cours de la nouvelle année.

Les données de LPL Research remontant à 1950 montrent que les années suivant un gain de 20 % ou plus ont vu le S&P 500 augmenter en moyenne de 10 %. En comparaison, le rendement annuel moyen est de 9,3 %. Ces années sont également plus souvent positives, le marché terminant l'année en hausse dans 80 % des cas, contre 73 % pour l'ensemble des années.

L'élan engendre l'élan, a déclaré M. Turnquist. Je pense également que les thèmes capables de faire grimper un marché d'au moins 20 % sont généralement des tendances durables qui persistent au-delà d'une année civile.

LPL Research vise une fourchette de 4 850 à 4 950 pour le S&P 500 à la fin de l'année 2024, mais la société entrevoit un potentiel de hausse supérieur à 5 000 si les taux d'intérêt plus bas soutiennent des valorisations plus élevées, si les entreprises réalisent une croissance à deux chiffres de leurs bénéfices et si l'économie américaine évite la récession. Le dernier cours de l'indice était de 4 769,83.

Les espoirs des investisseurs quant à un atterrissage en douceur de l'économie seront mis à l'épreuve vendredi prochain, lors de la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis.

Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group, note que les actions ont enregistré des gains importants après avoir rebondi à la suite de fortes baisses. Depuis 1950, il y a eu six fois où le S&P 500 a rebondi d'au moins 10 % après avoir chuté de 10 % ou plus l'année précédente. À chaque fois, le rebond de l'indice s'est poursuivi une deuxième année, avec un rendement moyen de 11,7 %, selon les données de Detricks. Le S&P 500 a chuté de plus de 19 % en 2022.

M. Detrick a pris note de ces données dans le cadre d'un commentaire récent sur les raisons pour lesquelles 2024 "devrait être une bonne année pour les haussiers".

Atteindre un niveau record pourrait être un autre signe haussier pour les actions. Depuis 1928, il y a eu 14 cas d'écart d'au moins un an entre les sommets historiques du S&P 500, selon Ed Clissold, stratège en chef pour les États-Unis chez Ned Davis Research. Le S&P 500 a ensuite progressé en moyenne de 14 % un an après l'atteinte d'un nouveau sommet, soit 13 fois sur 14, selon M. Clissold.

La solidité du marché sera rapidement mise à l'épreuve. Les entreprises américaines commencent à publier leurs résultats du quatrième trimestre dans les deux semaines à venir et les investisseurs anticipent une année de croissance des bénéfices beaucoup plus forte en 2024, après une faible augmentation de 3,1 % des bénéfices en 2023, selon les dernières estimations de LSEG.

Les investisseurs attendent également la conclusion de la première réunion de politique monétaire de l'année de la Fed, fin janvier, pour savoir si les décideurs politiques maintiendront le virage dovish qu'ils ont signalé fin décembre, en prévoyant 75 points de base de réduction des taux pour 2024.

En effet, les signes que l'économie commence à vaciller après les 525 points de base de hausse des taux de la Fed depuis 2022 pourraient freiner l'élan des actions. De même, l'accélération de l'inflation en 2024 pourrait retarder les baisses de taux attendues, ce qui mettrait en veilleuse les espoirs d'atterrissage en douceur des marchés.

"L'histoire est un excellent guide, mais jamais une parole d'évangile, et je pense que nous devons le reconnaître", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement à la CFRA.

Toutefois, les données examinées par M. Stovall laissent présager une année 2024 solide, notamment l'histoire des années d'élections présidentielles. L'indice S&P 500 a progressé les 14 fois où un président a cherché à se faire réélire, quel que soit le vainqueur, avec un rendement total moyen de 15,5 %, selon M. Stovall.

"Fondamentalement, tous les indicateurs que j'observe indiquent une année positive", a déclaré M. Stovall. (Reportage de Lewis Krauskopf ; Rédaction de Ira Iosebashvili et David Gregorio)