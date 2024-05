Le ralentissement estival habituel des marchés boursiers américains pourrait être plus prononcé cette année, les craintes liées à l'inflation et un débat présidentiel précoce étant susceptibles de peser sur le rallye qui a poussé le S&P 500 près de ses records au cours des derniers mois.

Le S&P 500 a progressé de près de 12 % cette année grâce à des bénéfices élevés et à des signes indiquant que l'inflation pourrait diminuer suffisamment pour que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de référence, mais il est peu probable que cette reprise se poursuive dans les mois à venir, selon les investisseurs.

L'été est historiquement la saison la plus creuse pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a progressé 56 % du temps entre juin et août, selon les données de CFRA Research remontant à 1945. Les traders en vacances et les investisseurs qui attendent les résultats des entreprises à l'automne avant de décider de la répartition des actifs pour l'année prochaine sont souvent cités pour expliquer le marasme de l'été.

Cet été apporte cependant des vents contraires supplémentaires, l'incertitude persistante quant au calendrier des réductions de taux et les inconnues de l'élection présidentielle américaine devant entraîner une certaine agitation.

"Les marchés sont très bien valorisés à l'heure actuelle, et il faut que tout se passe bien d'ici juillet pour que la Fed réduise ses taux d'intérêt", a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial à l'Institut d'investissement Wells Fargo.

"Nous ne voyons pas beaucoup de catalyseurs potentiels pour des gains supplémentaires, il y a donc de fortes chances que le ralentissement saisonnier que nous observons habituellement soit accéléré cette année."

Les données relatives à l'inflation seront le principal moteur du marché pour le reste de l'année, car elles détermineront l'évolution des rendements des obligations du Trésor et leur attrait relatif par rapport aux actions.

Le S&P 500 se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 21,6, contre environ 17,5 en octobre, lorsque les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont atteint des sommets de près de deux décennies.

Les données sur l'inflation plus élevées que prévu au début de l'année ont atténué les attentes de réduction des taux de la Fed en 2024, ce qui a entraîné une hausse générale des rendements. Ensuite, une baisse du taux d'augmentation des prix en avril a été largement considérée comme donnant à la Fed la possibilité d'assouplir ses taux, le marché tablant désormais sur une réduction de 35 points de base d'ici à la fin décembre.

Mais une nouvelle hausse en juin ou en juillet pourrait anéantir ces espoirs. Le prochain rapport sur les dépenses de consommation personnelle est attendu vendredi, tandis que le prochain rapport sur l'indice des prix à la consommation est attendu le 12 juin.

"Le véritable défi se situera du côté relatif. Si les rendements montent en flèche et s'il semble que la Fed ne va pas réduire ses dépenses, les investisseurs se tourneront vers les obligations et les liquidités", a déclaré Ed Clissold, stratège en chef pour les États-Unis chez Ned Davis Research.

Dans le même temps, les gestionnaires de fonds mondiaux ont leur plus forte allocation en actions depuis janvier 2022, selon BofA Global Research. "Lorsque tout le monde est en position longue, il n'y a plus personne à acheter", a déclaré Giuseppe Sette, président de la société d'études de marché Toggle.

COURSE SERRÉE

La course électorale de cette année entre le président Joe Biden, un démocrate, et l'ancien président républicain Donald Trump est une autre inconnue.

Le S&P 500 a progressé entre le Memorial Day et le Labor Day 75 % du temps lorsqu'un président en exercice se présente pour une réélection, a déclaré Sam Stovall, stratège en chef chez CFRA Research. Mais cette année, la course est extrêmement serrée, M. Biden étant largement à égalité avec M. Trump dans les sondages d'opinion nationaux.

Les deux hommes ont également convenu d'un débat le 27 juin. Il s'agirait du débat le plus précoce jamais organisé dans le cadre d'une élection générale pour une course présidentielle, ce qui attirerait l'attention des investisseurs sur les résultats potentiels et les implications politiques de la course bien plus tôt que d'habitude.

"Il semble que l'élection présidentielle sera assez serrée, et il est donc tout à fait possible que les investisseurs se replient sur eux-mêmes", a déclaré M. Clissold. (Reportage de David Randall ; rédaction de Michelle Price et Jonathan Oatis)