Wall St Week Ahead - Les investisseurs ne s'attendent pas à ce que les actions américaines s'apaisent tant que les fluctuations des obligations ne s'atténuent pas.

Les investisseurs estiment que la boucle de rétroaction entre les actions et les obligations américaines sera probablement un facteur clé pour déterminer si les girations qui ont secoué les marchés cette année se poursuivent dans les derniers mois de 2022.

Le troisième trimestre étant terminé, les deux actifs ont connu des ventes douloureuses - le S&P 500 a perdu près de 25 % depuis le début de l'année et l'indice ICE BofA Treasury a chuté d'environ 13 %. Ces deux baisses sont les pires depuis 1938, selon BoFA Global Research.

Pourtant, de nombreux investisseurs affirment que ce sont les obligations qui ont mené la danse, la flambée des rendements ayant fait chuter les valorisations des actions, les participants au marché ayant recalibré leurs portefeuilles pour tenir compte du resserrement monétaire plus fort que prévu de la Fed.

Le ratio cours/bénéfices à terme du S&P 500 est passé de 20 en avril à son niveau actuel de 16,1, un mouvement qui s'est accompagné d'une hausse de 140 points de base du rendement du Trésor américain de référence à 10 ans, qui évolue à l'inverse des prix.

"Les taux d'intérêt sont au cœur de tous les actifs de l'univers, et nous n'aurons pas de réévaluation positive des actions tant que l'incertitude quant à l'endroit où le taux terminal s'établira ne sera pas levée, a déclaré Charlie McElligott, directeur général de la stratégie cross-asset chez Nomura.

La volatilité des obligations américaines a fait éruption en 2022, les girations des rendements du Trésor de cette semaine ayant porté l'indice ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate à son plus haut niveau depuis mars 2020. En revanche, l'indice de volatilité Cboe - la soi-disant "jauge de la peur" de Wall street - n'a pas réussi à atteindre son sommet du début de l'année.

Nous avons souligné ... que la volatilité des taux d'intérêt a été (et continue d'être) le principal moteur de la volatilité inter-actifs. Néanmoins, même nous continuons à observer le complexe de volatilité des taux avec incrédulité, ont écrit les analystes de Soc Gen.

De nombreux investisseurs pensent que les mouvements sauvages vont se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait des preuves que la Fed gagne sa bataille contre l'inflation, permettant aux décideurs politiques de mettre finalement fin au resserrement monétaire. Pour l'instant, la politique de la faucon est au menu.

Vendredi après-midi, les investisseurs évaluaient à 57 % la probabilité que la banque centrale américaine augmente les taux de 75 points de base lors de sa réunion du 2 novembre, contre 0 % il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME. Les marchés voient les taux atteindre un pic de 4,5 % en juillet 2023, contre 4 % il y a un mois.

La semaine prochaine, les données sur l'emploi aux États-Unis donneront aux investisseurs un aperçu de la situation, à savoir si les hausses de taux de la Fed commencent à nuire à la croissance. Les investisseurs se tournent également vers la saison des bénéfices, qui commence en octobre, pour évaluer dans quelle mesure un dollar fort et des problèmes de chaîne d'approvisionnement affecteront les bénéfices des entreprises.

Pour l'instant, le sentiment des investisseurs est largement négatif, avec des niveaux de liquidités parmi les gestionnaires de fonds proches de sommets historiques, car beaucoup choisissent de plus en plus de ne pas participer aux fluctuations du marché. Les investisseurs particuliers ont vendu pour un montant net de 2,9 milliards de dollars d'actions au cours de la semaine dernière, soit la deuxième plus grande sortie depuis mars 2020, selon les données de JPMorgan publiées mercredi.

Pourtant, certains investisseurs pensent qu'un retournement des actions et des obligations pourrait bientôt se profiler.

Les baisses profondes des deux classes d'actifs font de l'une ou l'autre un investissement attrayant compte tenu de la probabilité de rendements à plus long terme, a déclaré Adam Hetts, responsable mondial de la construction et de la stratégie de portefeuille chez Janus Henderson Investors.

"Nous avons vécu dans un monde où rien ne fonctionnait. La plupart de cette agonie est terminée, nous pensons", a-t-il dit.

Les analystes de JPMorgans, quant à eux, ont déclaré que les allocations élevées de liquidités peuvent fournir un filet de sécurité pour les actions et les obligations, limitant probablement la baisse future.

Dans le même temps, le quatrième trimestre est historiquement la meilleure période pour les rendements des principaux indices boursiers américains, le S&P 500 enregistrant un gain moyen de 4,2 % depuis 1949, selon le Stock Trader's Almanac.

Bien sûr, l'achat d'actions à la baisse n'a pas donné de bons résultats cette année. Le S&P 500 a réalisé quatre reprises de 6 % ou plus cette année, mais chaque reprise a été suivie par de nouvelles baisses du marché.

Wei Li, stratège en chef des investissements chez BlackRock Investment Institute, pense que des hausses de taux plus importantes de la part de la Fed pourraient nuire à la croissance, tandis qu'un rythme de resserrement plus lent pourrait nuire aux obligations en rendant l'inflation plus ancrée.

Elle sous-pondère les actions et les titres à revenu fixe des marchés développés, estimant que les choix difficiles auxquels sont confrontées les banques centrales provoqueront davantage de ruines sur les marchés.

Les actions peuvent avoir plus à perdre que les obligations étant donné la forte probabilité d'une récession en 2023, a déclaré Keith Lerner, co-chef des investissements et stratège en chef du marché chez Truist Advisory Services.

"Nous pensons que la hausse des actions sera plafonnée parce qu'il y aura davantage de pertes de bénéfices et davantage de resserrement des banques centrales", a-t-il déclaré.