Wall St augmente grâce aux gains des banques et aux données solides sur les ventes au détail.

Neuf des 11 principaux secteurs du S&P ont progressé dans les échanges matinaux, les financières ayant augmenté de 2,3 % et les technologiques de 1,8 %.

Microsoft Corp, Apple Inc, Tesla Inc et Nvidia Corp ont gagné entre 1,4 % et 4 %, donnant le plus gros coup de pouce au S&P 500 et au Nasdaq.

Les banques ont bondi de 3,5 %, Citigroup grimpant de 7 % après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé un investissement de près de 3 milliards de dollars dans le créancier américain.

Les ventes au détail américaines ont fortement augmenté en avril, les consommateurs ayant acheté des véhicules à moteur dans le cadre d'une amélioration de l'offre et fréquenté les restaurants, ce qui a donné un puissant coup de pouce à l'économie au début du deuxième trimestre.

"Les ventes au détail sont l'un des points de données essentiels que la Fed examinera lorsqu'elle réfléchira à l'agressivité (qu'elle doit) avoir pour maîtriser l'inflation", a déclaré Greg Bassuk, directeur général d'AXS Investments à New York.

"Cela devrait apaiser certaines de ces préoccupations (de récession) sur la base du fait que c'est un signal positif sur la trajectoire et la santé potentielle de l'économie américaine plus loin en 2022."

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée et ses commentaires seront analysés à la recherche d'indices sur la trajectoire des futures hausses de taux d'intérêt. Les traders voient maintenant une probabilité de près de 80 % d'une hausse des taux de 50 points de base en juin.

À 10 h 09 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en hausse de 292,68 points, soit 0,91 %, à 32 516,10, le S&P 500 était en hausse de 49,19 points, soit 1,23 %, à 4 057,20, et le Nasdaq Composite était en hausse de 186,51 points, soit 1,60 %, à 11 849,30.

Toutefois, l'augmentation des coûts a pesé sur Walmart Inc, composante du Dow Jones, qui a chuté de 8,6 % après que le géant de la vente au détail a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, signalant un impact plus important sur les marges.

Les actions des détaillants rivaux Costco, Target, Dollar Tree ont glissé entre 0,6% et 2,2%.

Home Depot Inc a augmenté de 1,9 % après avoir relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année en raison d'une demande ferme d'outils de rénovation et de matériaux de construction.

United Airlines Holdings Inc a augmenté de 6,1% après que le transporteur ait relevé ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours, ce qui a stimulé les actions de Delta Air, American Airlines et Spirit Airlines.

Une saison de bénéfices positifs pour le premier trimestre a été éclipsée par les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine, à la montée en flèche de l'inflation, au blocage de COVID-19 en Chine et au resserrement agressif des politiques par les banques centrales.

Le S&P 500 a baissé de près de 2 % et le Nasdaq de 3,9 % jusqu'à présent en mai, en grande partie à cause des baisses des valeurs de croissance.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont bondi dans l'espoir que la Chine assouplisse sa répression du secteur technologique et de la pandémie de COVID-19.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 4,05 contre 1 sur le NYSE et de 3,95 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 18 nouveaux sommets et 100 nouveaux points bas.