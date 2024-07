* L'inflation PCE augmente modérément en juin

* Le Russell 2000 et le S&P Small Cap 600 gagnent pour la quatrième journée en cinq jours

* Deckers, Baker Hughes, Norfolk Southern grimpent après les résultats

* Les indices sont en hausse vendredi : Dow 1,64%, S&P 1,11%, Nasdaq 1,03%.

* Les indices cette semaine : Dow en hausse de 0,8%, S&P en baisse de 0,8%, Nasdaq en baisse de 2,1%.

26 juillet (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse vendredi, les investisseurs revenant en masse sur les grandes valeurs technologiques qui avaient déclenché des ventes massives en début de semaine, et les données sur l'inflation ont renforcé l'optimisme sur le fait que la Réserve fédérale commencera bientôt à réduire ses taux d'intérêt.

Pour le S&P 500 et le Nasdaq Composite, les avancées n'ont pas permis de rattraper complètement le terrain perdu lors des deux séances précédentes, les deux indices terminant la semaine en baisse pour la deuxième semaine consécutive.

L'indice Dow Jones Industrial Average a terminé la semaine en territoire positif. Ses gains de vendredi ont été soutenus par le conglomérat industriel 3M, qui a fait un bond de 23 % pour atteindre son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis des décennies, après avoir revu à la hausse la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices annuels ajustés.

Cinq membres des "Sept Magnifiques" ont progressé vendredi, menés par Meta Platforms qui a grimpé de 2,7 %. Les deux exceptions étaient Tesla et Alphabet, dont les résultats médiocres avaient déclenché la grande liquidation du marché mercredi. Ils ont tous deux baissé de 0,2 %, Alphabet tombant à son plus bas niveau de clôture depuis le 2 mai.

D'autres résultats des Sept Magnifiques étant attendus la semaine prochaine, les perspectives immédiates des marchés pourraient dépendre du type de résultats que ces entreprises produiront.

"Ce que nous obtiendrons la semaine prochaine d'Apple, de Microsoft, d'Amazon.com et de Meta donnera vraiment le ton pour savoir si cette rotation se poursuit et, directionnellement, où va le marché", a déclaré Greg Boutle, responsable de la stratégie sur les actions et les produits dérivés aux États-Unis chez BNP Paribas.

La rotation consiste à délaisser un ensemble d'actions à fort momentum, dont les valorisations semblent aujourd'hui gonflées, au profit de secteurs sous-performants tels que les actions de moyenne et petite capitalisation.

Ce changement semble avoir pris de l'ampleur ces dernières semaines, le Russell 2000 et le S&P Small Cap 600 ayant tous deux atteint leur quatrième sommet de clôture de la semaine.

Le Russell 2000 a enregistré sa troisième hausse hebdomadaire consécutive en deux mois et sa meilleure série de trois semaines depuis août 2022.

Ces petites capitalisations sensibles à l'économie ont été soutenues vendredi par la hausse modérée des prix aux États-Unis en juin, qui a mis en évidence le refroidissement de l'inflation et pourrait permettre à la Fed de commencer à assouplir sa politique en septembre.

Les paris sur une réduction de 25 points de base lors de la réunion de septembre de la Fed sont restés stables à environ 88 % après la lecture de la PCE, selon FedWatch du CME. Les opérateurs s'attendent encore largement à deux baisses de taux d'ici décembre, selon les données de LSEG.

"Nous avons considéré (la stabilité des données économiques) comme bénéfique pour ce marché élargi", a déclaré Adam Hetts, responsable mondial du marché multi-actifs chez Janus Henderson, notant que les petites capitalisations avaient surperformé le S&P 500 de plus de 10 % au cours du mois dernier.

L'élargissement des échanges a également profité aux secteurs cycliques de l'économie. Vendredi, les 11 secteurs de l'indice S&P étaient tous en hausse, les secteurs de l'industrie et des matériaux étant les plus performants.

Vendredi, le S&P 500 a gagné 59,88 points, soit 1,11 %, à 5 459,10 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 176,16 points, soit 1,03 %, à 17 357,88 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 654,27 points, soit 1,64 %, pour atteindre 40 589,34 points.

Sur la semaine, le Dow Jones a gagné 0,75 %, tandis que le S&P 500 a reculé de 0,82 % et le Nasdaq de 2,08 %.

Parmi les valeurs dopées par les bénéfices, Deckers Outdoor a bondi de 6,3 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, tandis que la société de services pétroliers Baker Hughes a grimpé de 5,8 % après avoir dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Norfolk Southern a grimpé de 10,9 %, son plus grand gain en pourcentage sur une journée depuis mars 2020, après que l'opérateur ferroviaire ait déclaré un bénéfice du deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street grâce à une tarification robuste.

Le fabricant d'appareils médicaux Dexcom a chuté de 40,6 % après avoir réduit ses prévisions de revenus annuels.

Le volume sur les bourses américaines était de 10,92 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 11,61 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de négociation. (Reportage d'Ankika Biswas et Lisa Mattackal à Bengaluru et de David French à New York ; rédaction de Saumyadeb Chakrabarty, Pooja Desai et Richard Chang)