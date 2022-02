Wall St devrait ouvrir en hausse après de modestes sanctions occidentales contre la Russie

La Bourse devrait ouvrir en hausse mercredi après les premières sanctions modestes prises par les pays occidentaux à l'encontre de Moscou, les investisseurs surveillant de près l'évolution rapide de la crise entre la Russie et l'Ukraine.

Le Dow et le Nasdaq sont prêts à mettre fin à une série de quatre défaites consécutives, tandis que le S&P 500 devrait rebondir après avoir terminé la séance précédente plus de 10 % en dessous de son sommet de janvier.

La décision de la Russie d'envoyer des soldats dans deux zones séparatistes de l'est de l'Ukraine a incité les États-Unis, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada et le Japon à dévoiler des plans visant les banques et les élites.

Alors que l'Allemagne a gelé un important projet de gazoduc en provenance de Russie, la Grande-Bretagne a interdit mercredi à ce pays d'émettre de nouvelles obligations sur ses marchés de titres.

"Le marché se dit que les sanctions ne sont pas si sévères et que nous pourrions donc assister à une petite reprise. Mais l'incertitude demeure", a déclaré Geetu Sharma, fondateur et gestionnaire d'investissement d'AlphasFuture LLC.

Les méga-capitalisations de croissance Apple Inc, Meta Platforms, Microsoft Corp, Amazon.com Inc et Alphabet Inc, propriétaire de Google, ont gagné entre 1 % et 1,2 % dans les échanges de pré-marché.

Tesla Inc a gagné 1,8 %, le constructeur de voitures électriques prévoyant d'accroître la production de pièces dans son usine de Shanghai pour répondre à la demande croissante d'exportations.

Les actions des grandes banques ont augmenté avec Bank of America Corp, Wells Fargo & Co et Morgan Stanley en hausse de plus de 1% chacune.

À 8 h 14 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 236 points, soit 0,7 %, les e-minis du S&P 500 de 33,75 points, soit 0,78 %, et les e-minis du Nasdaq 100 de 158,5 points, soit 1,14 %.

Les actions américaines ont connu un début d'année 2022 mouvementé, l'aggravation des tensions géopolitiques nuisant au sentiment des investisseurs déjà entamé par les craintes d'un resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation.

Diamondback Energy Inc a progressé de 1,4 % après que le producteur américain de pétrole de schiste a annoncé un bénéfice optimiste pour le quatrième trimestre et a augmenté son dividende alors que les prix des carburants ont atteint des sommets pluriannuels en raison d'une demande énergétique plus forte.

Mosaic Co a chuté de 3,5 % après que le fabricant d'engrais a publié des résultats trimestriels décevants.

Lowe's Cos Inc a gagné 2,6 % après que la chaîne de magasins de bricolage a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Ses résultats interviennent un jour après que son rival Home Depot ait chuté de près de 9 % après avoir lancé un avertissement sur ses marges bénéficiaires. (Reportage de Susan Mathew et Devik Jain à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur)