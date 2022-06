Wall St en baisse alors que les données économiques ne parviennent pas à atténuer l'angoisse d'une hausse des taux.

Les actions américaines étaient dans le rouge mercredi, les investisseurs pariant que les dernières données économiques ne feraient rien pour pousser la Réserve fédérale à dévier de son cycle agressif de hausse des taux d'intérêt visant à maîtriser une inflation galopante.

Dix des 11 principaux secteurs de l'indice S&P ont reculé, les valeurs de la santé ayant baissé de 1,0 %, les biens de consommation de base de 1,3 %1,0 et les valeurs financières de 1,0 %. Les valeurs énergétiques ont gagné 2,1 %, le pétrole brut Brent ayant atteint 117 dollars le baril.

Les données ont montré que, bien que les offres d'emploi américaines aient chuté en avril, elles sont restées à des niveaux élevés, ce qui suggère une poursuite des augmentations de salaires alors que les entreprises se démènent pour trouver des travailleurs, ce qui contribuerait à maintenir l'inflation à un niveau inconfortable.

De plus, l'activité manufacturière américaine s'est accélérée plus rapidement que prévu en mai, la demande de biens restant forte, ce qui atténue les craintes d'une récession imminente.

Les investisseurs ont surtout considéré les données à travers le prisme de ce qu'elles pourraient signifier pour les taux d'intérêt, a déclaré Mark Luschini, stratège en chef des investissements, Janney Montgomery Scott.

"Il n'y avait aucune information à trouver dans les publications d'aujourd'hui qui soit susceptible d'amener la Réserve fédérale à devenir moins agressive ou à atténuer son côté faucon dans sa campagne de hausse des taux", a déclaré Luschini.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a également déclaré qu'elle voyait des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point au cours des deux prochaines réunions, la banque centrale luttant contre l'inflation élevée en portant les taux à 2,5 % aussi rapidement que possible. Cela correspond aux commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, lundi.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase & Co , a décrit les défis auxquels l'économie américaine est confrontée comme un "ouragan" sur la route et a exhorté la Fed à prendre des mesures énergiques pour éviter de faire basculer la plus grande économie du monde dans une récession.

À 14 h 32 ET (1832 GMT), l'indice Dow Jones a perdu 81,35 points, soit 0,25 %, à 32 908,77, le S&P 500 a perdu 11,27 points, soit 0,27 %, à 4 120,88 et le Nasdaq Composite a perdu 13,47 points, soit 0,11 %, à 12 067,92.

L'incertitude quant à l'évolution de la politique de la Fed, la guerre en Ukraine, les embouteillages prolongés de la chaîne d'approvisionnement dus aux blocages du COVID-19 en Chine et la hausse des rendements du Trésor ont ébranlé les marchés boursiers, l'indice de référence S&P 500 ayant chuté de 14,3 % depuis le début de l'année.

Et jusqu'à ce que le marché ait plus de clarté sur l'inflation et la capacité du consommateur à continuer d'absorber des prix plus élevés ainsi que sur les actions de la Fed qui en découlent, Luschini dit que les actions pourraient se négocier de façon latérale.

"Il n'y a rien d'imminent qui semble susceptible de catalyser la disparition de toutes les inquiétudes qui ont fait chuter le marché aux niveaux que nous connaissons actuellement", a-t-il déclaré.

Mercredi, la Fed commencera également à réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars, accumulé alors qu'elle cherchait à soutenir l'économie au milieu de la pandémie de COVID-19.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a grimpé à 2,92 %, son plus haut niveau en deux semaines.

Salesforce a bondi de 11,1% après que la société de logiciels d'entreprise a relevé ses perspectives de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'elle ne voyait pas d'impact important de l'environnement économique général incertain.

Victoria's Secret a grimpé de 9,5 % après que la marque de lingerie a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la baisse des coûts. Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse sur le NYSE dans un rapport de 1,59 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,79 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 23 nouveaux sommets et 112 nouveaux bas. (Reportage de Sinad Carew à New York, Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru ; édition de Marguerita Choy)