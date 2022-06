Wall St glisse alors que de solides données sur les usines alimentent les craintes d'une hausse agressive des taux.

Dix des onze principaux secteurs du S&P ont chuté dans les échanges matinaux, les valeurs financières et immobilières menant les pertes. Les valeurs énergétiques ont gagné 1,1 % en raison du raffermissement des prix du pétrole. [O/R]

L'activité manufacturière américaine a repris en mai, la demande de biens restant forte, selon une enquête de l'Institute for Supply Management, ce qui pourrait apaiser les craintes d'une récession imminente, mais une mesure de l'emploi dans les usines s'est contractée pour la première fois en près d'un an.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a grimpé à 2,93 %, son plus haut niveau en deux semaines.

Dans le cadre du plan de lutte contre l'inflation, la banque centrale américaine commencera également mercredi à réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars qu'elle a accumulé pour soutenir l'économie en pleine pandémie de COVID-19.

"Nous pensons que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter, donc en supposant l'inverse de l'assouplissement quantitatif, nous nous attendons à une baisse des actifs risqués et, en général, à l'inversion d'une décennie et plus de politiques accommodantes", a déclaré Paul Kim, directeur général de Simplify ETFs.

Les investisseurs surveilleront les commentaires du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, et du président de la Fed de New York, John Williams, plus tard dans la journée, pour obtenir des indices sur le calendrier du resserrement de la politique monétaire.

L'incertitude quant à l'évolution de la politique de la banque centrale américaine, la guerre en Ukraine, les embouteillages prolongés de la chaîne d'approvisionnement dus aux blocages de COVID en Chine et la hausse des rendements du Trésor ont secoué les marchés boursiers, l'indice de référence S&P 500 ayant chuté de 13,3 % depuis le début de l'année.

Les mégacapitalisations Apple Inc, Microsoft Corp et Amazon.com ont gagné entre 0,5 % et 1,4 % pour donner le plus gros coup de pouce au S&P 500 et au Nasdaq.

À 10 h 43 HE, l'indice Dow Jones était en baisse de 210,80 points, soit 0,64 %, à 32 779,32, le S&P 500 était en baisse de 28,10 points, soit 0,68 %, à 4 104,05, et le Nasdaq Composite était en baisse de 37,39 points, soit 0,31 %, à 12 044,00.

Salesforce a bondi de 12,4% après que la société de logiciels d'entreprise a relevé ses perspectives de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'elle ne voyait pas d'impact significatif de l'environnement économique général incertain.

Capri Holdings Ltd a gagné 2,1 % après que le propriétaire de Michael Kors a publié des résultats optimistes pour le quatrième trimestre et a relevé ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année, signalant une demande robuste pour ses produits de luxe.

Victoria's Secret a grimpé de 6,6 % après que la marque de lingerie ait dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la baisse des coûts.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,17 contre 1 sur le NYSE et de 1,88 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a affiché 12 nouveaux sommets et 48 nouveaux points bas.