Wall St glisse de 1% alors que de solides données sur les usines alimentent les craintes d'une hausse agressive des taux.

Les actions américaines ont chuté dans des échanges volatils mercredi après que de fortes données sur l'activité industrielle et les offres d'emploi aient alimenté les craintes que la Réserve fédérale continue de relever fortement les taux d'intérêt cette année.

Dix des 11 principaux secteurs de l'indice S&P ont reculé, les valeurs financières et les valeurs de la santé ayant perdu respectivement 2,1 % et 2 %. Les actions du secteur de l'énergie ont gagné 1 %, le pétrole brut Brent ayant atteint 117 dollars le baril.

L'activité manufacturière américaine s'est accélérée de manière inattendue en mai, la demande de biens restant forte, ce qui atténue les craintes d'une récession imminente.

Un rapport distinct a montré que les offres d'emploi américaines ont chuté à 11,4 millions en avril, mais sont restées à des niveaux considérablement élevés, ce qui suggère que les salaires continueront à augmenter alors que les entreprises tentent d'attirer des travailleurs, et contribueront à ce que l'inflation reste inconfortablement élevée pendant un certain temps.

"L'inflation est toujours au centre des préoccupations des marchés. Toutes les données économiques que vous allez examiner au cours des deux prochains mois seront considérées du point de vue de l'inflation", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management.

Ainsi, lorsque les données sur les emplois non agricoles seront publiées vendredi, les marchés se concentreront sur la croissance des salaires, a ajouté M. Nolte.

Faisant écho aux commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré mercredi qu'elle entrevoyait des hausses de taux d'intérêt d'un demi-point au cours des deux prochaines réunions, la banque centrale luttant contre l'inflation élevée en portant les taux à 2,5 % aussi rapidement que possible.

"Chaque fois qu'il y a un intervenant de la Fed, les investisseurs cherchent de petits indices sur ce qui va se passer après septembre", a déclaré Paul Kim, directeur général de Simplify ETFs à New York.

"La Fed va-t-elle continuer à augmenter le taux ou va-t-elle augmenter le taux, faire une pause, augmenter le taux, faire une pause ? Nous continuons à entendre les deux côtés, donc vous voyez les marchés réagir dans un sens puis aller dans l'autre."

L'incertitude quant à l'évolution de la politique de la banque centrale américaine, la guerre en Ukraine, les perturbations prolongées de la chaîne d'approvisionnement dues aux blocages de COVID en Chine et la hausse des rendements du Trésor ont ébranlé les marchés boursiers, l'indice de référence S&P 500 ayant chuté de 14,3 % depuis le début de l'année.

Mercredi, la Fed commencera également à réduire son bilan de 9 000 milliards de dollars, accumulé alors qu'elle cherchait à soutenir l'économie au milieu de la pandémie de COVID-19.

À 12 h 28 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 328,77 points, soit 1,00 %, à 32 661,35, le S&P 500 était en baisse de 47,24 points, soit 1,14 %, à 4 084,91, et le Nasdaq Composite était en baisse de 137,45 points, soit 1,14 %, à 11 943,94.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a grimpé à 2,92 %, son plus haut niveau en deux semaines.

Salesforce a bondi de 9,8 % après que la société de logiciels d'entreprise a relevé ses perspectives de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année et déclaré qu'elle ne voyait pas d'impact significatif de l'environnement économique général incertain.

Victoria's Secret a grimpé de 5,7 % après que la marque de lingerie a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre grâce à la baisse des coûts.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,80 contre 1 sur le NYSE et de 2,88 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a affiché 14 nouveaux sommets et 87 nouveaux points bas. (Reportage de Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru ; édition de Vinay Dwivedi)