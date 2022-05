Wall St grimpe grâce aux gains des banques et aux solides données sur les ventes au détail

Les actions américaines ont augmenté mardi, alors que Citigroup a mené une hausse des actions bancaires après que Berkshire Hathaway ait révélé une importante participation et que de fortes ventes au détail en avril aient apaisé certaines inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique.

Dix des 11 principaux secteurs de l'indice S&P ont progressé, les secteurs financiers et technologiques ayant augmenté de 2 % chacun.

Microsoft Corp, Apple Inc, Tesla Inc et Nvidia Corp ont gagné entre 1,5 % et 4,8 %, fournissant la plus grande impulsion au S&P 500 et au Nasdaq.

Les banques ont bondi de 3,1 %, Citigroup grimpant de 7,9 %, après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé un investissement de près de 3 milliards de dollars dans le créancier américain.

"Si vous avez épuisé les vendeurs, il n'y a plus personne d'autre pour vendre... le marché a vraiment été malmené", a déclaré Mimi Duff, conseillère clientèle senior de la société de conseil en investissement GenTrust.

"Donc, à la vue de toute bonne nouvelle, vous pouvez obtenir un rebond, mais ce que nous recherchons vraiment, c'est une certaine consolidation."

Les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,9 % en avril, les consommateurs ayant acheté des véhicules à moteur dans un contexte d'amélioration de l'offre et fréquenté les restaurants.

Une autre série de données a montré que la production industrielle a accéléré de 1,1 % le mois dernier, ce qui est supérieur aux estimations de 0,5 %, et suivi d'une progression de 0,9 % en mars.

"Cela correspond à une croissance économique continue au deuxième trimestre et non à une récession en cours", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank à Dallas.

"Le secteur industriel est trop chaud et doit ralentir pour que l'inflation soit maîtrisée. La Fed augmentera l'objectif des fonds fédéraux d'un demi-point de pourcentage à chacune des deux prochaines réunions pour jeter un peu de sable dans l'engrenage de l'économie."

Le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer plus tard dans la journée et ses commentaires seront analysés pour trouver des indices sur la trajectoire des futures hausses de taux d'intérêt. Les traders tablent sur une hausse des taux de 50 points de base en juin.

À 11 h 34 HE, le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 273,83 points, ou 0,85 %, à 32 497,25, le S&P 500 était en hausse de 58,24 points, ou 1,45 %, à 4 066,25, et le Nasdaq Composite était en hausse de 224,00 points, ou 1,92 %, à 11 886,80.

Toutefois, l'augmentation des coûts a pesé sur Walmart Inc, composante du Dow Jones, qui a glissé de 9,8 %, après que le géant de la vente au détail a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, signalant un impact plus important sur les marges.

Les détaillants Costco, Target et Dollar Tree ont chuté entre 1,2 % et 2,7 %.

United Airlines Holdings Inc a gagné 6,5 % après que le transporteur a relevé ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours, ce qui a stimulé les actions de Delta Air, American Airlines et Spirit Airlines.

Une saison de bénéfices positifs pour le premier trimestre a été éclipsée par les inquiétudes liées au conflit en Ukraine, à la montée en flèche de l'inflation, aux blocages de COVID-19 en Chine et au resserrement agressif des politiques des banques centrales.

Le S&P 500 a baissé de 1,6 % et le Nasdaq de 3,7 % jusqu'à présent en mai, en grande partie à cause des baisses des valeurs de croissance.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont bondi dans l'espoir que la Chine assouplisse sa répression du secteur technologique.

Les émissions en hausse ont dépassé les émissions en baisse dans un rapport de 3,77 contre 1 sur le NYSE et de 3,21 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 18 nouveaux sommets et 98 nouveaux points bas. (Reportage d'Amruta Khandekar et Devik Jain à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur et Shounak Dasgupta)