Wall Street a perdu de son élan et le dollar a rebondi lors de la dernière séance du mois d'août, alors que les données sur l'inflation, suivies de près, ont offert peu de surprises et ont renforcé la probabilité que la Réserve fédérale appuie sur le bouton "pause" lors de la réunion de politique monétaire qui se tiendra le mois prochain.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a légèrement progressé, le S&P 500 est resté pratiquement stable, tandis que le Dow Jones est devenu négatif.

Les trois indices sont en passe d'enregistrer des pertes pour le mois, le S&P 500 subissant sa plus forte baisse en pourcentage depuis février et le Nasdaq, à forte composante technologique, enregistrant sa plus forte baisse de l'année.

"En août, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle et les grands noms de la technologie s'est dissipé", a déclaré Joseph Sroka, directeur des investissements chez NovaPoint à Atlanta. "Les investisseurs sont à la recherche d'un thème qui élargisse le soutien au-delà des sept grands titres qui ont le plus contribué aux rendements au cours de l'année."

Parmi les nombreux rapports économiques américains, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), très surveillé par le département du Commerce - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - a été conforme au consensus, apaisant les craintes d'une surprise à la hausse, qui aurait pu contribuer à provoquer une nouvelle hausse des taux d'intérêt en septembre.

"Les données de l'indice des prix à la consommation ont été conformes à la plupart des attentes, et nous avons maintenant le rapport sur l'emploi de demain, puis l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la consommation avant la prochaine réunion de la Fed", a ajouté M. Sroka. "L'emploi est vraiment la pièce manquante pour la Fed. La Fed dit que le chômage doit augmenter et qu'il doit y avoir plus de marge de manœuvre sur le marché du travail pour alléger la pression sur les salaires. Et nous n'avons pas encore vu cela".

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 105,83 points, soit 0,3 %, à 34 784,41, le S&P 500 a perdu 0,29 point, soit 0,01 %, à 4 514,58 et le Nasdaq Composite a ajouté 40,23 points, soit 0,29 %, à 14 059,54.

Les actions européennes ont inversé les gains antérieurs pour clôturer en baisse, la chute des valeurs de consommation de base et de luxe ayant compensé les gains des valeurs financières et de l'immobilier.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,20 % et la jauge MSCI des actions du monde entier a perdu 0,14 %.

Les actions des marchés émergents ont perdu 0,78 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 0,39 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,88 %.

Le billet vert a gagné du terrain face à un panier de devises mondiales dans le sillage des données économiques américaines, tandis que l'euro s'est affaissé à la suite des commentaires prudents d'un des principaux faucons de la Banque centrale européenne.

L'indice du dollar a augmenté de 0,41 %, tandis que l'euro a baissé de 0,71 % à 1,0846 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,59 % par rapport au billet vert, à 145,41 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2664 dollar, en baisse de 0,42 % sur la journée.

Les rendements du Trésor américain ont été légèrement inférieurs dans un marché agité après que les données aient renforcé les attentes que la Fed maintiendra ses taux d'intérêt en septembre.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 7/32 pour atteindre un rendement de 4,0906%, contre 4,118% mercredi dernier.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 14/32 pour atteindre un rendement de 4,2023%, contre 4,228% mercredi soir.

Les prix du pétrole ont augmenté, stimulés par une réduction des stocks américains et des réductions de production par le groupe des pays producteurs de pétrole de l'OPEP+.

Le brut américain a augmenté de 2,45% pour s'établir à 83,63 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 86,86 dollars le baril, en hausse de 1,16% sur la journée.

Le prix de l'or a baissé dans le sillage du rapport PCE, en opposition au dollar.

L'or au comptant est resté stable à 1 941,13 dollars l'once.