Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse lundi, les investisseurs évaluant les chances d'un second mandat du candidat républicain Donald Trump lors des élections de novembre, après que le président Joe Biden s'est retiré de la course et a soutenu la candidature de Kamala Harris.

L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 126,96 points, soit 0,32 %, à l'ouverture, pour atteindre 40 414,49 points. Le S&P 500 a ouvert en hausse de 39,54 points, soit 0,72 %, à 5 544,54, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 196,71 points, soit 1,11 %, à 17 923,65 à l'ouverture. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)