Wall St prêt à prolonger son rebond alors que les craintes d'inflation s'apaisent

Les trois indices clés ont affiché des gains solides la semaine dernière, le Nasdaq Composite progressant de 7,5 %, les investisseurs pariant que le recul des prix du pétrole par rapport aux sommets de trois mois atteints ce mois-ci pourrait atténuer les pressions inflationnistes et pousser la Réserve fédérale à modérer son resserrement agressif de la politique.

La banque centrale américaine a rapidement augmenté les taux d'intérêt pour freiner l'inflation qui atteint des sommets inégalés depuis 40 ans, alimentant les craintes que ses actions ne fassent basculer la plus grande économie du monde dans une récession.

Après que l'indice de référence S&P 500 ait enregistré au début du mois une chute de 20 % par rapport à son pic de clôture de janvier, confirmant ainsi l'existence d'un marché baissier, les investisseurs tenteront cette semaine d'évaluer quand le marché pourrait toucher le fond.

"Le rebond des marchés rappelle le bien-fondé de rester investi dans le cadre d'un plan à long terme. Mais la volatilité devrait rester élevée jusqu'à ce que nous ayons des preuves solides que l'inflation se modère, que les risques de récession s'éloignent et que les menaces géopolitiques diminuent", a écrit Mark Haefele, responsable des investissements chez UBS Global Wealth Management dans une obligation client.

M. Haefele a ajouté que le principal moteur des marchés au cours du second semestre de 2022 sera la perception qu'auront les investisseurs de savoir si nous nous dirigeons vers une stagflation, une reflation, un atterrissage en douceur ou un effondrement.

Les actions de tous les secteurs ont progressé dans les échanges de pré-marché lundi, les valeurs de croissance axées sur la technologie, notamment Tesla Inc, Netflix Inc, Alphabet Inc et Apple Inc, ayant augmenté de 0,6 % à 1,4 %.

À 6 h 48 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 58 points, soit 0,18 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 10,75 points, soit 0,27 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 47,5 points, soit 0,39 %.

Les actions de Robinhood Markets ont augmenté de 3,5 % après que les médias aient rapporté que Goldman Sachs a relevé l'action du courtier de détail de "vendre" à "neutre".

Goldman Sachs a toutefois réduit la note de Coinbase Global Inc à "vendre" au lieu de "acheter", selon les médias, ce qui a fait baisser les actions de la bourse de cryptomonnaies de 4,8 %.