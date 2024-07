Les actions américaines ont poursuivi leur chute vendredi pour la troisième journée consécutive, le chaos persistant lié à une panne technique mondiale causée par un problème de logiciel ajoutant de l'incertitude à un marché déjà anxieux.

La panne technique mondiale de grande ampleur a perturbé les opérations dans de nombreux secteurs, notamment les compagnies aériennes, les banques et les soins de santé, après que le logiciel de l'entreprise de cybersécurité Crowdstrike a provoqué une panne du système d'exploitation Windows de Microsoft.

Bien que la faille ait été identifiée et que des correctifs aient été déployés, des problèmes techniques continuent d'affecter certains services.

Les actions de Crowdstrike ont chuté de 12,1 %, tandis que les sociétés de cybersécurité concurrentes Palo Alto Networks et Sentinal One ont augmenté de 1,6 % et 8,5 %, respectivement.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en baisse, la moyenne industrielle Dow Jones étant la plus touchée.

Sur une base hebdomadaire, le Nasdaq et le S&P 500 étaient en passe de connaître leur pire semaine depuis avril, tandis que le Dow Jones, qui avait atteint une série de records historiques en début de semaine, semblait prêt à enregistrer un gain de vendredi à vendredi.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, semblait en passe de mettre fin à sa série de six semaines de hausse.

"Si vous essayez de voler aujourd'hui, ce n'était pas une journée amusante, mais globalement pour les marchés, cela ne semble pas être un gros problème", a déclaré Ryan Detrick, stratégiste en chef du marché chez Carson Group à Omaha, dans le Nebraska. "Après un rallye historique depuis le mois de mai, cette faiblesse semble être simplement le signe que le marché reprend son souffle.

"Vous devez être impressionné par la façon dont les participants au marché ont pris en compte les énormes pannes d'aujourd'hui", a ajouté M. Detrick.

Le Russell 2000, une petite capitalisation boursière, qui a bénéficié d'un récent mouvement de repli par rapport aux grandes capitalisations de croissance, a perdu 0,6 % en dernier lieu.

L'indice de volatilité du marché CBOE, considéré comme un indicateur de l'anxiété des investisseurs, a atteint son niveau le plus élevé depuis la fin avril.

Les actions de Nvidia ont été à la tête d'une vente de puces. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a sous-performé le marché en général, chutant de 2,8 %.

Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a réitéré l'engagement de la banque centrale à ramener l'inflation à son objectif de 2 %.

Les marchés financiers ont évalué à 93,5 % la probabilité que la Fed entre dans une phase de réduction des taux à l'issue de sa réunion de septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

À 14h33 EDT, le Dow Jones Industrial Average a perdu 387,25 points, soit 0,95%, à 40 277,77, le S&P 500 a perdu 40,52 points, soit 0,73%, à 5 504,07 et le Nasdaq Composite a perdu 151,31 points, soit 0,85%, à 17 719,92.

La saison des résultats du deuxième trimestre arrive à la fin de sa première semaine complète, 70 des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi elles, 83 % ont dépassé le consensus, selon LSEG.

Les analystes prévoient désormais une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 11,1 % en glissement annuel, ce qui représente une amélioration par rapport à l'estimation de 10,6 % au 1er juillet.

La semaine prochaine, une série de résultats très médiatisés est attendue de Tesla, Alphabet, IBM, General Motors, Ford et d'un grand nombre d'autres entreprises.

"Il est encore tôt dans la saison des bénéfices, mais les choses ont été impressionnantes", a déclaré M. Detrick de Carson Group. "Mais les grandes entreprises commencent à publier leurs résultats la semaine prochaine et ce que nous voulons entendre, c'est à quel point le consommateur est fort et quelles sont les perspectives de croissance économique future."

Eli Lilly a progressé de 0,7 % après que la Chine a approuvé son médicament pour la perte de poids, le tirzepatide, tandis qu'Intuitive Surgical a bondi de 8,8 % après avoir battu ses résultats du deuxième trimestre.

Travelers a chuté de 7,3 % en raison d'une croissance plus faible que prévu des primes nettes émises.

Netflix a chuté de 0,9 % dans un marché agité après que le géant de la diffusion en continu a annoncé que le nombre d'abonnés au troisième trimestre serait inférieur à celui de l'année précédente.

Le fournisseur de services pétroliers SLB a augmenté de 1,7 % après avoir enregistré un solide bénéfice au deuxième trimestre.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse sur le NYSE dans un rapport de 2,14 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,77 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 39 nouveaux records et 81 nouveaux records à la baisse.