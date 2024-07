(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Nvidia bondit sur le rapport d'une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour le marché chinois

* CrowdStrike dérape après la cyber-panne mondiale de vendredi

* Verizon chute à cause d'un chiffre d'affaires raté au 2ème trimestre

* Les indices : Dow inchangé, S&P en hausse de 0,51%, Nasdaq en hausse de 0,74%.

22 juillet (Reuters) -

Le S&P 500 et le Nasdaq ont récupéré une partie de leurs pertes de la semaine précédente lundi, les investisseurs réexaminant les chances d'un second mandat présidentiel pour le candidat républicain Donald Trump après que le président américain Joe Biden s'est retiré de la course.

Joe Biden

a annoncé son retrait

et soutenu la candidature de la vice-présidente Kamala Harris à l'élection de novembre. Le site de paris en ligne PredictIt a montré que les prix pour une victoire de Donald Trump ont baissé de 4 cents, à 60 cents, alors qu'ils ont augmenté de 12 cents pour une victoire de Harris, à 39 cents.

Les actions se sont raffermies après trois jours de baisse, les grandes capitalisations telles qu'Alphabet, Meta Platforms et Tesla gagnant entre 1,8 % et 3 %.

L'indice des technologies de l'information a dominé les gains sectoriels et était sur le point de mettre fin à une série de quatre jours de pertes.

À 11 h 44 HE, l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,95 point, soit -0,00 %, à 40 286,58, l'indice S&P 500 était en hausse de 28,28 points, soit 0,51 %, à 5 533,28, et l'indice Nasdaq Composite était en hausse de 130,89 points, soit 0,74 %, à 17 857,83.

Les actions liées à Trump ont été mitigées, Trump Media & Technology Group ayant chuté de 2,4 %, tandis que la société de logiciels Phunware a gagné 1,4 %.

Le départ de M. Biden pourrait inciter les investisseurs à dénouer leurs transactions en pariant sur le fait qu'une victoire républicaine augmenterait les pressions fiscales et inflationnistes aux États-Unis. Mais certains analystes ont déclaré que les marchés pourraient bénéficier d'une probabilité accrue d'un gouvernement divisé sous la prochaine administration.

"M. Trump est toujours en tête, mais tout le monde attend de savoir qui Mme Harris choisira comme colistier, ce qui ajoute de l'incertitude, mais aussi un peu d'excitation à la campagne", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

La question du choix du candidat démocrate à l'élection présidentielle accentue le malaise des investisseurs à la veille des résultats trimestriels, notamment ceux de deux des "Sept Magnifiques", Alphabet et Tesla.

Les résultats permettront de vérifier si le récent rallye des actions de premier plan à fort momentum est tenable et si un mouvement vers les secteurs sous-performants se poursuivra. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a gagné 0,3 %.

"Il y a beaucoup de sous-performance dans les actions à petite capitalisation dont les investisseurs peuvent tirer profit... Elles sont très bon marché par rapport aux mesures historiques", a déclaré M. Stovall.

Des données économiques cruciales, notamment l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, qui devrait éclairer les perspectives de la politique monétaire - sont attendues tout au long de la semaine.

Les traders ont largement anticipé une baisse des taux de 25 points de base d'ici septembre et deux baisses d'ici la fin de l'année, selon les données FedWatch du LSEG et du CME.

La société de cybersécurité CrowdStrike a chuté de 12,9 %, s'apprêtant à étendre ses pertes après qu'une mise à jour du logiciel de la société a déclenché la panne technologique mondiale de vendredi.

Delta Air Lines a perdu 1,9 % après avoir annulé plus de 600 vols, alors qu'elle s'efforçait de rétablir ses activités après la panne.

Nvidia a augmenté de 2,5 % après que Reuters a rapporté que le leader des puces d'intelligence artificielle travaillait sur une version de ses nouvelles puces d'intelligence artificielle phares pour le marché chinois qui serait conforme aux contrôles d'exportation américains actuels.

Verizon Communications a chuté de 6,1 % après avoir raté son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,00 contre 1 sur le NYSE et de 1,33 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 10 nouveaux sommets sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 34 nouveaux sommets et 69 nouveaux creux.