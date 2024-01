Les indices boursiers américains ont prolongé leurs pertes pour une deuxième journée consécutive mercredi, les investisseurs bloquant leurs profits après une année 2023 forte, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale n'ayant pas réussi à secouer le marasme qui pèse sur les marchés.

Lors de leur réunion de décembre, les responsables de la Fed semblaient de plus en plus convaincus que l'inflation était maîtrisée, que les "risques de hausse" diminuaient et qu'ils étaient de plus en plus préoccupés par les dommages qu'une politique monétaire "trop restrictive" pourrait causer à l'économie, selon le compte-rendu de cette réunion de fixation des taux d'intérêt.

Le compte rendu n'apporte que peu d'informations sur la date à laquelle les réductions de taux pourraient commencer.

À 14:07 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 210,67 points, soit 0,56%, à 37 504,37, le S&P 500 était en baisse de 29,67 points, soit 0,63%, à 4 713,16, et le Nasdaq Composite était en baisse de 148,6 points, soit 1,01%, à 14 617,34. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru et David French à New York ; Rédaction de Shinjini Ganguli et Richard Chang)