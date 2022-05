Wall St s'apprête à ouvrir en baisse alors que les valeurs de croissance subissent une nouvelle pression

Les mégacapitaux de croissance ont glissé dans les échanges de prémarchés, le constructeur de voitures électriques Tesla Inc. ayant perdu 1,6 %. Amazon.com a chuté de 1,8 %, s'apprêtant à prolonger les fortes baisses de la semaine dernière.

Apple a glissé de 0,7 %, le fabricant de l'iPhone étant confronté à une possible lourde amende après que les régulateurs antitrust de l'UE l'ont accusé de restreindre l'accès de ses rivaux à sa technologie utilisée pour les portefeuilles mobiles.

Des prévisions de bénéfices décevantes de la part des géants de la technologie Amazon et Apple, ainsi que des données sur l'inflation ont effrayé les investisseurs vendredi, poussant la Bourse à enregistrer ses pertes quotidiennes les plus importantes depuis 2020.

Les décideurs de la Fed semblent prêts à délivrer une série de hausses agressives des taux d'intérêt au moins jusqu'à l'été, les traders voyant une probabilité de 92,8 % d'une hausse de 50 points de base mercredi lorsque la décision politique sera publiée. [IRPR]

Il n'y aura pas de projections économiques ou de graphiques à points lors de cette réunion, mais le marché sera très attentif à la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, pour obtenir des indices sur les taux d'intérêt et la réduction du bilan.

"Tout le monde sait que (la hausse des taux) est à venir ... ce qui déstabilise un peu les gens, c'est à quoi va ressembler l'orientation de Powell. Est-ce que la prochaine réunion sera à nouveau de 50 points de base, ou est-ce que cela va passer à 75 points de base ?", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital à New York.

Le S&P 500 a chuté de 13,3 % jusqu'à présent en 2022, sa plus forte baisse sur quatre mois pour commencer une année depuis 1939, lesté par la hausse des rendements obligataires, le conflit en Ukraine et les blocages liés à une pandémie en Chine.

À 8 h 11 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 25 points, soit 0,08 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 12,5 points, soit 0,3 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 60,25 points, soit 0,47 %.

La saison des résultats trimestriels a été meilleure que prévu jusqu'à présent. Sur les 275 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à vendredi, 80,4 % ont dépassé les attentes de Wall Bourse.

Les fabricants de médicaments Pfizer Inc et Moderna Inc, la chaîne de cafés Starbucks Corp, le fabricant de puces Advanced Micro Devices Inc et le fabricant de céréales pour petit-déjeuner Kellogg Co sont quelques-unes des sociétés qui publient leurs résultats cette semaine.

Activision Blizzard a grimpé de 2,6 % après que Warren Buffett a déclaré que Berkshire Hathaway Inc a pris une participation de 9,5 % dans le fabricant de jeux "Call of Duty".

Occidental Petroleum a chuté de 1,6 %, la plus forte baisse parmi les valeurs énergétiques, alors que les prix du brut ont chuté de plus de 3 % en raison des inquiétudes liées à la faiblesse de la croissance économique en Chine. [O/R]

Spirit Airlines a chuté de 9,4 % après que le transporteur à très bas prix a rejeté l'offre de rachat de JetBlue Airways Corp à 33 dollars par action, affirmant qu'il y avait peu de chances qu'elle soit approuvée par les régulateurs gouvernementaux. Les actions JetBlue ont augmenté de 2 %.

Les données de l'activité manufacturière ISM pour avril sont attendues à 10 heures ET.