Wall St salue les dires de Powell, espère des taux en baisse

Le Nasdaq et le Dow Jones ont également inscrit des records en séance après que Jerome Powell, qui s'exprimait à l'occasion de son audition semestrielle au Congrès, eut réaffirmé la volonté de la Fed d'"agir de manière appropriée" pour soutenir la croissance, en mettant en avant les inquiétudes liées au commerce international et le ralentissement mondial, qui "continuent de peser sur les perspectives économiques aux Etats-Unis".

Ces déclarations ont conforté le scénario déjà bien intégré par les marchés d'une baisse d'un quart de point de l'objectif de taux des "fed funds" le 31 juillet à l'issue de la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 76,71 points, soit 0,29%, à 26.860,20 points, après un record de 26.983,45 en séance.

Le S&P-500, plus large, a pris 13,44 points (0,45%) à 2.993,07, après avoir inscrit 3.002,98 en séance.

Le Nasdaq Composite a avancé de 60,80 points, soit 0,75%, à 8.202,53 points.

Wall Street a brièvement augmenté ses gains après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, celle des 18 et 19 juin.

Nombre de banquiers centraux de la Fed ont estimé, lors de cette réunion, que des mesures de soutien se justifieraient bientôt si les risques affectant l'économie américaine ne se relâchaient pas et plusieurs autres ont émis une opinion allant dans ce sens.

Il est probable que l'institut d'émission abaissera les taux d'un quart de point lors de sa réunion des 30 et 31 juillet, écrivent les analystes de Bank of America Merrill Lynch. Des baisses pourraient également suivre lors des deux réunions monétaires suivantes, ajoutent-ils.

S'exprimant après Jerome Powell, James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, s'est à nouveau prononcé pour une détente des taux face à un ralentissement de la croissance plus marqué que prévu aux Etats-Unis.

Rick Mecker (Cherry Lane Investments) n'est pas étonné outre mesure par la performance de Wall Street, corrélée au discours de la Fed. Mais, ajoute-t-il, "on est à court d'investisseurs prêts à mettre beaucoup d'argent en jeu sans savoir un minimum si les résultats de sociétés peuvent rester solides".

Le volume a été de 6,38 milliards de titres échangés contre une moyenne de 6,72 milliards les 20 séances précédentes.

VALEURS

Amazon (+1,5%), Microsoft (+1,0%) et Apple (+1%) ont figuré parmi les principaux contributeurs à la hausse des indices.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté en mai, avec entre autres une forte hausse de ceux du secteur automobile, mais le rythme de leur augmentation a ralenti, ce qui suggère que l'accumulation des stocks devrait avoir pesé sur la croissance économique au deuxième trimestre.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en baisse et sous leurs plus hauts du jour mercredi tandis que Wall Street réduisait ses gains après de nouveaux records en réaction aux déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, perçues comme un nouveau pas vers une baisse des taux d'intérêt et qui favorisent la baisse du dollar face à l'euro.

À Paris, le CAC 40, après avoir passé une partie de l'après-midi dans le vert, a fini en repli de 0,08% (4,51 points), son quatrième consécutif, à 5.567,59 points après un pic à 5.606,18. A Londres, le FTSE 100 a perdu 0,08% et à Francfort, le Dax a reculé de 0,51%.

L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,23%, le FTSEurofirst 300 0,18% et le Stoxx 600 0,2% après avoir gagné jusqu'à 0,37%.

La Bourse de Milan se distingue avec une hausse de 0,73% en clôture pour l'indice FTSE MIB, grâce entre autres au soutien des valeurs bancaires.

TAUX

La courbe des rendements s'est pentifiée, les derniers propos de Jerome Powell laissant anticiper, dans l'esprit des traders, une baisse des taux plus forte que prévu ce mois-ci.

Le rendement à deux ans cédait 7,5 points de base à 1,83%, tandis que celui du 10 ans était pratiquement stable à 2,065%.

Le spread entre les deux échéances était de 23,7 points de base, au plus haut depuis une semaine. Il avait touché un creux d'un mois de 14,2 pdb mardi.

Par ailleurs, le Trésor a adjugé ce mercredi pour 24 milliards de dollars de papier à 10 ans, suscitant une demande moyenne.

CHANGES

Les déclarations de Jerome Powell au Congrès ont logiquement pesé sur le dollar, tout comme les minutes de la réunion de juin de la banque centrale américaine.

Face à un panier de devises de référence, le billet vert perdait 0,39%.

Parmi ces devises, l'euro progressait de 0,4% à 1,1250 dollar.

Le recul du dollar a tout aussi logiquement profité à l'or, dont l'once gagnait 1,4% à 1.417,31 dollars.

PETROLE

Les cours du pétrole ont terminé en forte hausse mercredi sur le Nymex, grâce à une baisse plus forte que prévu des stocks américains.

A SUIVRE JEUDI 11 JUILLET :

Journée de l'inflation: les chiffres définitifs de juin de l'Allemagne et de la France paraîtront en matinée, à 6h00 et 6h45 GMT respectivement, et ceux des Etats-Unis dans l'après-midi, à 12h30 GMT.

Compte rendu de la réunion de politique monétaire de juin de

la Banque centrale européenne (BCE) à 11h30 GMT.

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, poursuit son audition semestrielle au Congrès devant une commission sénatoriale, après avoir déposé la veille devant une commission de la Chambre des représentants.

(Avec Caroline Valetkevitch, Gertrude Chavez-Dreyfuss, Laila Kearney, Kate Duguid; Wilfrid Exbrayat pour le service français)

par Wilfrid Exbrayat