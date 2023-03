Les investisseurs ont salué mardi un rapport montrant que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté à un rythme mensuel attendu, mais ont mis en garde contre l'incertitude à venir, alors que la Réserve fédérale s'efforce de réduire l'inflation tout en jonglant avec une crise bancaire.

Le rapport sur l'inflation de février a montré que les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 %, avec une augmentation de 6 % en glissement annuel, ce qui est conforme aux attentes des analystes, mais bien supérieur au taux de 2 % que la Fed espère atteindre.

Ce chiffre a soulagé certains investisseurs qui craignaient qu'un rapport plus élevé que prévu n'alimente les inquiétudes quant à la nécessité pour la Fed de choisir entre des hausses de taux massives pour freiner l'inflation et le maintien de la stabilité après les récentes faillites de la Silicon Valley Bank (SVB) et de la Signature Bank, qui ont ébranlé le système financier.

Le rapport sur l'IPC "correspond à peu près à ce qui était attendu. Nous sommes à un point d'anxiété du marché où l'attendu est bon", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments.

Les actions ont augmenté après la publication des chiffres, et le S&P 500 a récemment progressé de 1,5 % après avoir atteint son niveau le plus bas depuis début janvier au cours de la journée de lundi.

Toutefois, de nombreux investisseurs craignent que le répit accordé aux inquiétudes concernant l'inflation ne soit que de courte durée.

"Une chose est tout à fait claire : l'inflation reste obstinément élevée et la tâche de la Fed n'est pas encore terminée", a écrit Rick Rieder, directeur des investissements pour les titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde.

"Il ne fait aucun doute que les préoccupations en matière de stabilité financière doivent être surveillées de près par les investisseurs, mais si les récentes mesures politiques apaisent les marchés, nous pensons que les pressions inflationnistes pourraient redevenir la principale préoccupation", a-t-il ajouté.

Les paris sur une augmentation de 50 points de base lors de la réunion de la Fed à la fin du mois ont grimpé en début de semaine dernière après que le président de la Fed, Jerome Powell, a suggéré que les décideurs politiques pourraient augmenter les taux plus que prévu si les données à venir montraient que l'économie restait dynamique.

Les traders ont réduit ces paris à la suite de l'échec de SVB, et mardi, les contrats à terme évaluaient à 72 % les chances d'une augmentation de 25 points de base, avec 28 % de chances que la banque centrale laisse les taux inchangés, selon l'outil FedWatch du CME.

Le rapport sur l'IPC n'a pas apporté que des bonnes nouvelles. L'IPC de base, qui exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, a augmenté de 0,5 % sur une base mensuelle, ce qui est supérieur à l'estimation de 0,4 %. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après le rapport, suite à la forte baisse de lundi, un point de pression potentiel pour les actions.

"Le rapport d'aujourd'hui suggère que la Fed a encore du travail à faire", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones. "Nous continuons à observer un ralentissement de l'inflation, mais pas au rythme que nous espérions.

Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, a déclaré dans un rapport publié mardi que la banque était prudente quant aux perspectives des actions pour le reste de l'année 2023. Malgré ses récentes fluctuations, le S&P 500 a réussi à maintenir un gain d'environ 1,5 % depuis le début de l'année, bien qu'il ait progressé de près de 9 % à son sommet de février.

"Bien que la baisse des rendements obligataires et l'assouplissement potentiel de la politique de la Fed puissent soulager partiellement les marchés boursiers, les valorisations élevées, la baisse des estimations de bénéfices, l'augmentation des risques de récession et le risque d'autres conséquences imprévues du resserrement de la politique de la Fed diminuent l'attrait des investissements sur le marché", écrit-il.

Pour l'instant, cependant, l'attention de Wall street devrait se porter sur le secteur bancaire, a déclaré King Lip, stratège en chef chez Baker Avenue Wealth Management.

Le rapport sur l'IPC "n'était pas pire que prévu", a-t-il déclaré. "L'objectif principal est maintenant de savoir si la crise bancaire régionale va se propager.