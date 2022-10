Wall St termine en baisse, le rallye de deux jours s'essoufflant sur les données et le message de la Fed. 05/10/2022 | 22:42 Envoyer par e-mail :

* Les actions augmentent en fin de journée en raison des conditions de survente. * Les emplois privés américains augmentent en septembre - ADP * Twitter s'éloigne de son sommet d'un an, Tesla chute de 6%. * Les valeurs énergétiques bondissent alors que l'OPEP+ accepte de réduire la production de pétrole * Les indices baissent : Dow en baisse de 0,14%, S&P de 0,20%, Nasdaq de 0,25%. (Ajout des cours de clôture définitifs) 5 oct. (Reuters) - Les actions de Wall street ont clôturé en baisse mercredi, incapables de soutenir leur envolée de fin de journée, après que des données montrant une forte demande de main-d'œuvre aux Etats-Unis aient à nouveau suggéré que la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. Les responsables de la Fed ont insisté sur un resserrement agressif des taux pour lutter contre l'inflation, un message dont le marché craint qu'il n'entraîne un atterrissage brutal et une probable récession. Cependant, les investisseurs ont également recherché des bonnes affaires dans un marché qui semble survendu. Le ratio cours/bénéfices à terme est de 15,9, proche de sa moyenne historique, alors qu'il était d'environ 22 avant la grande chute du marché cette année. "En revenant en force, c'est pour moi un indicateur favorable que ce rallye pourrait avoir des jambes", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York. "Cela confirme aussi que les investisseurs croient, les traders croient, qu'il y a encore du chemin à parcourir dans ce rallye", a-t-il dit. Les employeurs privés américains ont intensifié leurs embauches en septembre, selon le rapport national ADP sur l'emploi publié mercredi, suggérant que la hausse des taux et le resserrement des conditions financières n'ont pas encore freiné la demande de main-d'œuvre alors que la Fed lutte contre une inflation élevée. L'indicateur de l'emploi dans l'industrie des services de l'Institute for Supply Management a grimpé en flèche, un autre signe que la main-d'œuvre reste forte, alors que l'industrie globale a légèrement ralenti en septembre. La Fed devrait procéder à une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base lorsque les décideurs se réuniront les 1er et 2 novembre, d'après les prix des contrats à terme sur les fonds fédéraux, selon l'outil FedWatch de CME. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré lors d'une interview à Bloomberg TV que l'inflation est problématique et que la banque centrale américaine maintiendrait le cap. "La voie est claire : nous allons augmenter les taux jusqu'en territoire restrictif, puis les y maintenir pendant un certain temps", a-t-elle déclaré. "Nous sommes déterminés à faire baisser l'inflation, en maintenant le cap jusqu'à ce que nous ayons bel et bien terminé." L'indice de référence S&P 500 a augmenté de 5,7 % lundi et mardi, alors que les rendements du Trésor ont fortement baissé suite à des données économiques américaines plus faibles, au revirement du Royaume-Uni sur les réductions d'impôts proposées qui avaient fait chavirer les marchés et à la hausse des taux plus faible que prévu en Australie. Les rendements du Trésor sont repartis à la hausse mercredi après que les données économiques plus faibles n'aient pas réussi à soutenir les espoirs naissants que la Fed pourrait adopter une politique moins belliqueuse. Huit des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont chuté, avec en tête une baisse de 2,25 % des services publics et de 1,9 % de l'immobilier. Le secteur de l'énergie a mené le marché à la hausse, avec une augmentation de 2,06 %, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont convenu de réduire la production de pétrole de la manière la plus importante depuis le début de la pandémie de COVID-19, réduisant ainsi l'offre dans un marché déjà serré. L'indice Dow Jones Industrial Average a chuté de 42,45 points, soit 0,14%, à 30 273,87, le S&P 500 a perdu 7,65 points, soit 0,20%, à 3 783,28 et le Nasdaq Composite a baissé de 27,77 points, soit 0,25%, à 11 148,64. Le volume sur les bourses américaines était de 10,43 milliards d'actions, par rapport à la moyenne de 11,64 milliards pour la session complète au cours des 20 derniers jours de bourse. Twitter Inc a perdu de son élan, à l'instar de ses pairs, un jour après avoir bondi de 22 % suite à la décision du milliardaire Elon Musk de poursuivre son offre initiale de 44 milliards de dollars pour privatiser la société de médias sociaux. Twitter a chuté de 1,35% et Tesla Inc, le constructeur de voitures électriques dirigé par Musk, a également glissé de 3,46. Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse au NYSE dans un rapport de 2,08 contre 1 ; au Nasdaq, un rapport de 1,69 contre 1 a favorisé les titres en baisse. Le S&P 500 a affiché deux nouveaux sommets de 52 semaines et neuf nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux sommets et 128 nouveaux bas.

© Zonebourse avec Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET INC. -0.21% 101.43 -29.83% AMAZON.COM, INC. -0.12% 120.95 -27.37% APPLE INC. 0.21% 146.4 -19.78% MICROSOFT CORPORATION 0.13% 249.2 -28.42% NVIDIA CORPORATION 0.32% 132.09 -55.23% TESLA, INC. -3.46% 240.81 -29.19%