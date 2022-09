Wall St. termine en hausse, portée par les banques et les soins de santé

Le Dow, le S&P et le Nasdaq étaient chacun en hausse d'environ six dixièmes de pour cent.

M. Powell a déclaré que la banque centrale est "fermement engagée" à faire baisser l'inflation et qu'elle doit poursuivre ses efforts jusqu'à ce qu'elle y parvienne.

Loreen Gilbert est PDG de WealthWise Financial Services.

"Les marchés ont interprété ce discours comme positif dans la mesure où il a indiqué que s'ils vont lutter contre l'inflation avec des hausses de taux, ils espèrent également le faire sans trop de coût pour les gens - ce qui est d'une certaine manière un ton un peu différent de ce qu'il a dit à Jackson Hole, quand il a parlé de la douleur pour les consommateurs et les entreprises."

Bank of America, Barclays et Jeffries ont déclaré qu'ils voyaient maintenant une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base lors de la réunion de la Fed de ce mois-ci.

La probabilité croissante d'une nouvelle hausse des taux a stimulé à la fois l'indice bancaire S&P 500, sensible aux taux, et le secteur des soins de santé S&P 500.

Le secteur de la santé a également été soutenu par des nouvelles positives concernant un traitement contre la cécité de Regeneron Pharmaceuticals. Les actions du fabricant de médicaments ont bondi de plus de 18 %.

Parmi les autres mouvements, GameStop a bondi de plus de 7 % après que le détaillant de jeux vidéo a annoncé une perte trimestrielle moins importante que prévu... et American Eagle Outfitters a chuté de près de 9 % après que le fabricant de vêtements a manqué les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et a déclaré qu'il interromprait son dividende trimestriel afin de renforcer ses finances contre l'inflation.