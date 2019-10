Wall St termine en hausse, soutenue par les espoirs d'accord entre la Chine et les USA

L'indice Dow Jones a gagné 150,66 points, soit 0,57%, à 26.496,67, tandis que le S&P-500, plus large, a avancé de 18,87 points, soit 0,65%, à 2.938,27.

Le Nasdaq Composite a progressé de 47,04 points, soit 0,6%, à 7.950,78.

Donald Trump a annoncé jeudi qu'il recevrait le vice-Premier ministre chinois Liu He à la Maison blanche vendredi, deuxième et dernier jour du nouveau cycle des négociations commerciales prévues à Washington entre les Etats-Unis et la Chine.

Mercredi, Donald Trump a évoqué "de grandes chances" de conclure un accord mais un responsable chinois a estimé que parvenir à un compromis ne serait "pas une tâche facile".

La Chine reste sous la menace d'un relèvement à 30% des droits de douane américains sur quelque 250 milliards de produits importés aux Etats-Unis à compter du 15 octobre.

VALEURS

L'action Apple a terminé en hausse de 1,34% à 230,09 dollars, portée par un relèvement de recommandation qui a finalement profité à l'ensemble du secteur technologique.

A la baisse, Delta Airlines a fini en baisse de 1,52% à 53,10 après avoir publié des prévisions jugées décevantes par les intervenants.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les annonces avant l'ouverture de Wall Street d'une baisse inattendue des inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière et d'un indice des prix à la consommation stable en septembre ont finalement eu peu d'effet sur la tendance.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse une séance longtemps indécise. À Paris, le CAC 40 .FCHI a pris 1,27% à 5 569,05 points. Le Footsie britannique .FTSE a gagné 0,28% et le Dax allemand .GDAXI a progressé de 0,58%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,92%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,73% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,65%.

TAUX

Les obligations ont été délaissées, les investisseurs ayant préféré se tourner vers les actifs plus risqués. Le rendement des Treasuries à 10 ans a pris près de 8 points de base à 1,66% et celui du papier à deux ans a avancé de 7 points de base à 1,54%.

CHANGES

L'appétit pour le risque a pénalisé le dollar qui cédait 0,42% contre un panier de devises à la clôture de Wall Street. et 0,35% contre l'euro qui s'échangeait à $1,10 à le même heure.

PÉTROLE

Les cours du pétrole ont terminé en hausse jeudi sur le marché new-yorkais Nymex.

Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 a gagné 96 cents, soit 1,83%, à 53,55 dollars le baril.

Le Brent LCOc1 pour livraison en décembre a pris 78 cents (1,37%) à 59,10 dollars.

(Nicolas Delame pour le service français)