Wall St termine en très nette hausse rassurée par Biden

Toudoudou - clair, tu as raison pour Biden, ce gauchiste rassure les marchés ? On aura tout vu, une excuse pour acheter et bien se rincer sur le Bull Trapp...on a déjà la garantie d'une croissance plus basse qu'en 2019, la demande de pétrole prend un coup dans la tronche et on est loin de tout savoir, et ce virus ne va pas disparaitre pour nous arranger, il se répand de plus en plus, mais ils sont confiants sur les marchés, on dirait juste un gros attrape couillon tout ça...