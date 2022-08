Wall St voit l'effondrement de la Chine comme un soulagement de la pompe, jusqu'à un certain point : McGeever

Alors que le ralentissement dans le plus grand importateur de brut du monde pousse le pétrole à la baisse, les pressions inflationnistes se sont atténuées, donnant à la Réserve fédérale américaine une plus grande marge de manœuvre pour relâcher sa campagne agressive de hausse des taux d'intérêt et organiser l'"atterrissage en douceur" économique qu'elle souhaite désespérément.

Bien sûr, il existe un choc de croissance potentiel pour le reste du monde qui pourrait intensifier les craintes de récession aux États-Unis et ailleurs. Les actifs à risque seraient en difficulté en cas de récession.

Mais le verre des investisseurs est à moitié plein, et ce depuis environ deux mois, depuis la réunion de politique générale de la Fed en juin et ce qui apparaît de plus en plus comme le récent sommet du pétrole et le "pic d'inflation".

Le pétrole brut Brent a chuté de 3 % lundi après la publication des données de Pékin, pour atteindre son plus bas niveau depuis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, et Wall Bourse a clôturé dans le vert. Mardi, le pétrole a encore chuté de 3 % et le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint de nouveaux sommets de quatre mois.

La corrélation inverse entre le pétrole et Wall Bourse est la plus étroite qu'elle ait été depuis mars. Lorsque le pétrole baisse, le S&P 500 monte.

Graphique : Corrélation entre le pétrole Brent et le S&P 500

La baisse du prix du pétrole a placé les marchés dans une situation favorable et, comme le fait remarquer Brian Jacobsen, stratégiste d'investissement senior chez Allspring Global Investments, la reprise des actions s'est accompagnée d'une reprise tout aussi régulière des marchés du crédit.

Mais il prévient que cela pourrait bientôt tourner au vinaigre.

"À quel moment cela reflète-t-il la destruction de la demande qui s'installe ? La destruction de la demande n'est pas un bon ingrédient pour un rallye continu du marché des actions", avertit M. Jacobsen.

Jacobsen estime que 85 dollars le baril est une zone importante. Une cassure en dessous pourrait représenter une relation moins bénigne entre le pétrole, l'inflation, la demande et l'activité économique.

La baisse d'environ 25 % du Brent depuis le 14 juin s'est accompagnée d'une conviction croissante que les États-Unis ont atteint le "pic d'inflation". Une série d'indicateurs de prix à la consommation et à la production, ainsi que des enquêtes sur les attentes d'inflation des consommateurs, vont tous dans ce sens.

UN CHOC D'OFFRE POSITIF

Depuis son creux du 17 juin, le S&P 500 a rebondi de près de 20 %, l'indice de volatilité VIX est inférieur à 20 pour la première fois depuis avril, et les spreads de crédit américains à haut rendement se sont resserrés d'environ 175 points de base.

Alan Ruskin, de la Deutsche Bank, note qu'en temps normal, une forte baisse de la performance économique de la Chine aurait un impact très négatif sur l'activité mondiale. Elle représente plus de 40 % de la demande mondiale en minerai de fer, charbon, cuivre, aluminium, acier, nickel et porc.

Mais le ralentissement pourrait aussi se transformer en un choc d'offre positif - une demande plus faible de la Chine entraînant une baisse des prix des matières premières et une réduction des goulets d'étranglement. La baisse des prix des produits de base atténue déjà les pressions et les attentes en matière d'inflation.

"Dans un premier temps du moins, l'impact global sur le risque mondial sera positif, car les actifs mondiaux tirent parti de l'effet d'entraînement sur les marchés américains en particulier. Cette influence favorable sur le risque est plus forte maintenant, précisément parce qu'elle correspond à la thématique du 'pic d'inflation'", a écrit Ruskin cette semaine.

Graphique : Breakevens du pétrole Brent et de l'inflation américaine

Ce scénario "Boucles d'or" relativement bénin - baisse des prix du pétrole, relâchement des pressions inflationnistes, hausse des actifs à risque - pourrait être renforcé si un accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran est conclu, ce qui permettrait d'augmenter les exportations de pétrole iranien.

Mais ces arguments et scénarios sont circulaires. Même une baisse du pétrole, une hausse des actions et un rétrécissement des écarts de crédit ne manqueraient pas d'assouplir les conditions financières globales. C'est exactement ce que la Fed essaie d'éviter, et Jerome Powell et consorts pourraient être tentés de pousser les taux encore plus loin en territoire restrictif.

C'est alors que les craintes de "destruction de la demande" commenceraient probablement à dominer la pensée des investisseurs. Nous pourrions y arriver, mais nous n'y sommes certainement pas encore.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)