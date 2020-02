Wall-Street : 2 nouveaux records mais le baril chute sous 50$

10/02/2020 | 23:14

Quelle entame de semaine ! Pas moins de 2 nouveaux records absolus, et en prime, une clôture au plus haut pour le Nasdaq (+1,13% à 9.628) et le S&P500 (+0,73% à 3.352).

Le Dow Jones reprend +0,6% à 29.277, le Russel-2000 +0,54% à 1.665.



Après une entame légèrement négative, le Wall Street a rapidement inversé la vapeur à la hausse, malgré des informations contradictoires en provenance de la Chine (pic épidémique ou pas, reprise de l'activité des entreprises ou salariés maintenus en quarantaine au-delà du 23 février, début d'épidémie de grippe aviaire ou fausse alerte, etc. ?).



Les méthodes de calcul des autorités chinoise ont changé: les citoyens seulement 'contaminés' (présentant des symptômes) ne sont plus pris en compte, seuls les cas de 'maladie déclarée' (et les hospitalisations) sont désormais comptabilisés.



Par ailleurs, de nouvelles mesures de quarantaine annoncées à la veille du weekend aboutissent au confinement de près de 88 millions de chinois supplémentaires.



Les intervenants de marché vont maintenant devoir s'atteler à l'évaluation de l'impact économique du virus, qui devrait avoir fortement impacté l'activité en février et mars... mais beaucoup de stratèges de grandes banques estiment que la FED 'fera le nécessaire', c'est à dire soutenir la croissance en réduisant ses taux et en augmentant le soutien monétaire.



Le Nasdaq a franchi la barre des 9.600 grâce à AMD +5,1%, Nvidia +4,5%, Tesla +3,5%, Microsoft +2,6%, Skyworks +2,5%, Vertex +2%, Cisco +1,9%...



Le pétrole a poursuivi sa décrue et enfonce un nouveau plancher (-1,4% à 49,65$), entraînant la chute de Range Resources -6,4%, de Nal Oilwell -5,4%, Occidental Petroleum -3,3%, Marathon -2,6%, Devon -1,9%...



