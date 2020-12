Wall Street : 2 records à 72H des '4 sorcières', Apple à +5%.

C'était peut-être cette séance que les gérants attendaient pour optimiser les performances annuelles des portefeuilles : lors de la semaine précédent la séance des '4 sorcières', il y toujours au moins une journée faste qui rapproche les indices des records mensuels ou absolus... et celle-ci se situe à 72H.

Le prétexte, ce fut la reprise des pourparlers en vu de l'adoption d'un plan de relance de 910 à 920Mds$ par le Congrès... le même prétexte cité pratiquement à chaque fois que Wall Street fait preuve d'optimisme depuis la mi-août (disons au moins 30 fois en 4 mois): c'est exactement comme l'accord commercial 'imminent' avec la Chine il y a 2 ans... 50 fois ce même prétexte a fait grimper les cours, les 50 échecs ou démentis ne les faisant jamais rebaisser, pas plus que le contenu plus que dérisoire de l'accord de 'phase-1' en regard des déséquilibres commerciaux sous-jacents (et qui continuent de se creuser !).



Donc, les 'prétextes' ne sont que des prétextes et la force motrice est d'ordre mécanique : les gérants allouent leurs dernières liquidités afin de présenter des portefeuilles 'bien investis' et avec peu de 'cash' inemployé.



Cette séance de mardi, dominée par les 'flux' débouche donc sur plusieurs records absolus de clôture pour le Nasdaq (+1,25% à 12.595 contre 12.582 le 8/12, soit +40,4% sur l'année 2020) et le Russell-2000 avec le doublé clôture/+haut absolu à 1.960.



Le Dow Jones (+1,13%) réédite à moins de 0,07% son zénith des 30.218 du 4 décembre.

Le S&P500 grimpe de +1,3% et en termine à 0,2% de son record des 3.702 du 8/12.



Les 3 indices ont à l'évidence été dopés oar Apple qui s'envole de +5% en réaction à un communiqué de l'agence de presse Nikkei qui aurait appris qu'Apple prévoit d'augmenter de 30% la production d'iPhone au 1er semestre 2021, en misant sur l'effet positif du lancement des réseaux mobiles 5G... comme si la douzaine de records d'Apple du 28 juillet au 2 septembre (présentation de l'i-Phone 12 '5G) n'avaient pas été largement justifiés par le même motif.



Le Nasdaq a également été tiré vers les 12.600 par e-Bay +5,6%, Western Digital +4,8%, Skyworks +3,9%, Biomarin +2,6%, AMD +2,5%, Oracle +1,8%,



Peu de repli significatifs sinon celui un peu surprenant de Moderna -5,1% (après le feu vert de la FDA) qui a entrainé celui de Regeneron -1,7%.



Les pétrolières ont dominé les débats dans le sillage du baril qui a pris +1,4% à 47,6$ avec Halliburton +5,9%, Hess +5%, Pioneer et Apache +3,8%, Occidental +3,3%.







