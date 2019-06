Wall Street : 2ème séance de consolidation, le pétrole plonge

12/06/2019 | 23:41

Ce fut une séance relativement soporifique à Wall Street puisque tout semblait déjà joué dès l'entame de séance : les scores se sont littéralement figés -à 0,2% près- durant plus de 7 heures, les niveaux de clôture étant identiques à ceux de la mi-séance... ainsi qu'à ceux de l'ouverture.



Les indices US limitent la casse avec -0,4% pour le Nasdaq, -0,2% pour le S&P et -0,17% pour le Dow Jones.

Après la consolidation à plat de la veille, cela nous fait 48H passés au sein d'une fourchette de 0,3%.

Wall Street s'en tire bien vu le plongeon de -4% du pétrole (de mauvais augure) et le relatif pessimisme des investisseurs: Trump a prévenu que de nouveaux droits de douanes pourraient être imposés sur les produits chinois.

Il apparaît de plus en plus probable qu'un accord global sino-américain soit impossible à réaliser d'ici 15 jours... et les chinois ne manifestent pas de volonté de faire de concessions ni d'impatience de reprendre les négociations.



Quelques chiffres étaient attendus ce mercredi: le Département américain du Travail a publié un 'CPI' en hausse de seulement 0,1% au mois de mai (et +0,1% également en donnée 'core' contre +0,2% attendu).



Par rapport à mai 2018, l'indice des prix a augmenté de 1,8% en données brutes et de 2% hors éléments volatils le mois dernier, des taux donc inférieurs aux consensus respectifs qui étaient de 1,9% et de 2,1%.



Le chiffre qui a véritablement changé la physionomie des marchés, c'est celui des stocks de pétrole à l'issue de la 1ère semaine de juin:

l'EIA (Agence américaine d'information sur l'énergie) a publié une hausse de 2,2 millions des stocks hebdomadaires de 'brut' à 485,47 millions.

Le WTI chute de -4,2% vers 51$ sur le NYMEX, au plus bas depuis fin janvier/début février.



Du côté des valeurs, les pétrolières ont sans surprise souffert et ont pesé de tout leur poids sur le S&P500 avec Nal Oilwell -3,6%, Range Resource -4%, Noble -4,4%, Halliburton -5,7%.



Le Nasdaq a été pénalisé par les replis de Facebook -1,7%, Cisco -2,2%, Qualcomm -2,3%, Nvidia -3%, Tesla -3,6%, Applied Mat -5,1%, Micron -5,4%, Western Digital -5,6%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.