Wall Street : 2ème séance de rebond mais ce fut octobre rouge

31/10/2018 | 22:32

Enfin une 2ème séance de rebond consécutif à Wall Street: cela ne s'était plus produit depuis le tout début du mois d'octobre: le Dow Jones a gagné 0,97% à 25.116 points, le S&P-500 +1,09%, à 2.712.



Le Nasdaq Composite a pris +2% à 7.306 dans le sillage d'Amazon +4,4%, Xilinx +4%, AMD et eBay +5,9%, Intuitive et Incyte +6,2%.



Malgré ce sursaut, ce fut bien un 'octobre rouge' puisque le Dow Jones a dévissé de -5,1% (+ fort repli depuis janvier 2016), le S&P-500 de -7% (+ fort repli depuis sept 2011) et le Nasdaq de -9,2% (pire performance depuis novembre 2008).



L'indice Russell 2000 subit la pire correction depuis 7 ans avec -10,9%.



Les chiffres du jour furent contrastés avec le PMI de Chicago qui chute de -2Pts vers 58,4, au plus bas depuis avril.

de quoi se rassurer un peu avec le marché du travail : selon le cabinet ADP, le secteur privé américain a généré 227.000 nouveaux emplois en octobre, score nettement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui était de 190.000... et légèrement supérieur aux 218.000 créations de postes privés enregistrées au mois de septembre.



Les cambistes ont privilégié l'emploi et le Dollar inscrit un nouveau zénith annuel à 1,1305/E.

Le baril de pétrole s'est lourdement replié (de -2% en fin de séance) vers 64,8$, trop tard pour impacter le secteur puisque la hausse l'emporte sur Newfield +4%, Range resource +2% mais Anadarko chute de -5,8% (sur ses trimestriels).



