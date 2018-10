Wall Street : -3%, en territoire de correction, krach sur AMD

24/10/2018 | 23:12

Wall Street dévisse, les indices US -et les supports- craquent, les ventes panique s'accélèrent en fin de séance et la clôture se transforme en une véritable Bérézina boursière, avec un Dow Jones qui plonge de -608Pts (-2,4% à 24.656), un S&P500 en déroute de -3,1% (à 2.656) et un Nasdaq en chute libre de -4,4%, dans sillage du secteur de la communication (-4,9%), des Biotechs (-5,75%) et des semi conducteurs (-6,7%).

Ce sont là des scores qui reflètent un phénomène de 'liquidation', de 'ventes à tout prix' et le vocable de 'krach rampant' est sur toutes les lèvres alors que le Dow Jones et le S&P500 basculent dans le rouge par rapport au 1er janvier (à l'issue d'une série jamais vue en 10 ans de 13 replis sur 15), tandis que le Nasdaq subit sa pire séance de bourse depuis le 18 août 2011 (et la grande peur de la dislocation de la zone Euro).



Les valeurs petites et moyennes du Russel-2000 ne sont pas épargnées avec une chute de -3,8% et le VIX explose de +22% à 25,25.



Il n'y avait pas d'actualité économique particulière pour inquiéter Wall Street, en revanche, le facteur politique a pu peser avec cette nouvelle charge de Donald Trump contre la FED: il a profité d'une interview dans le Wall Street Journal pour accabler Jerome Powell : ' On dirait qu'il est heureux d'augmenter les taux d'intérêt ' !



Au milieu de cette déprime, c'est Tesla qui apporte un réconfort inattendu peu après la clôture avec l'annonce d'un bénéfice par titre de 2,90$ (contre 0,2$ anticipé) et un chiffre d'affaire de 6,82Mds$ contre 6,32$ estimé: le titre bondit de +9% (à 315$) en transaction électroniques.



Mais c'est malheureusement compensé par les -9,4% de Netflix et les -9,8% de Nvidia, Microchip -8,8%, ASML -8,6%, Viacom -8,5%, Micron -8,4%, Xilinx -7,7%, Align Techno -6,7%, Qualcomm -5,7%... et AMD !!!



Là, on peut parler de krach puisqu'après -9,2% en séance, le titre s'effondrait de -19% en 'after hour', vers 18,4$ malgré un bénéfice de 0,13$ contre 0,12$ attendu mais le chiffre d'affaire manque la cible pour 3% (1,65Mds$ contre 1,70$ estimé) et les prévisions pour le 14ème trimestre déçoivent.

Le titre qui lâche -45% en moins d'un mois retombe sur ses niveaux du 3 août... mais affiche encore plus de 100% de gain depuis le 1er janvier.



Sans variation notable du baril de pétrole, les pétrolières subissent un nouveau carnage avec Newfield -8%, Cabot -9,%, Noble -6,7%, Valero -5,6%, Devon -4,8%, Range Resources -4,6%, Halliburton -3,8%.



Gros sell-off sur les 'biotechs' avec Alexion -9,8%, Regeneron -7,7%, Biomarin -7,3%

Le Dow Jones a été plombé par United Techno qui plonge de -6,1%, Caterpillar de -5,6%, Microsoft de -5,4%, Intel de -4,6%, Goldman Sachs qui chute de -4%, Apple de -3,4%.

Le marché obligataire profite de cette vague d'aversion au risque et le '10 ans' se détend de -7Pts à 3,11%.

Paradoxalement, malgré une nette baisse de rémunération, le $ franchit un nouveau cap (1,1420/E) pour établir un nouveau zénith annuel à 1,1378/E.



Les statistiques du jour, sont passées complètement inaperçues: l'ISM des 'services' américain évolue pour une fois à la hausse (+1,2Pt à 54,7) comme l'estimation 'flash' d'IHS Markit (55,9 contre 55,6, après que les 2 jauges aient complètement divergé le mois précédent, celle de l'institution allemande ne prenant pas en compte 'l'effet cyclone' en septembre.



