Wall Street : -3% malgré une multiplication des plans soutien

21/04/2020 | 23:58

Wall Street n'a même pas -ou très timidement- salué un nouveau plan de soutien/relance de 500Mds$ proposé par la Maison Blanche et -rapidement- adopté par le Congrès.

Le vote favorable a été annoncé à la mi-séance mais n'a pas permis aux indices US de clôturer dans le vert: le Dow Jones chute de -2,7%, à 23.020 (il s'est enfoncé à plusieurs reprises en direction de 22.950Pts) , le S&P500 plonge de -3,8% à 2.736, le Nasdaq de -3,5%, à 8.263 points.



Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat a salué un 'accord bipartisan' de 480Mds$ en plusieurs volets, dont notamment plan de soutien supplémentaire de 320 milliards de dollars destinés à financer des prêts à des PME américaines alors que les 350Mds$ prévus dans le plan initial de 2.300Mds$ voté le 27 mars dernier ont déjà été intégralement consommés.



Le second volet prévoit 75Mds$ de dotation pour les hôpitaux, plus 25Mds$ pour des programmes fédéraux de dépistage du coronavirus (donc +100Mds$ pour la 'santé' alors qu'il y quelques semaines, une économie de 1Md$ sur Obamacare sur le dos des assurés était jugée prioritaire).

Le 3ème volet porte sur un programme parallèle de crédit aux PME en 'état de catastrophe', ce qui va éviter aux banques de devoir provisionner des créances dont tout le monde s'attend à ce qu'elles fassent défaut.



Mais tout ce qui précède a été éclipsé par le méga-krach historique du pétrole sur fond d'hyper-volatilité (le 'VIX' du pétrole a atteint le score fantastique/vertigineux de '300' alors que sur les actions, il testé par 2 fois les 80 en 12 ans)



Le baril de WTI échéance mai, qui avait atteint hier un 'anti-cours' surréaliste de -40$ s'échangeait au final à 9,06$.



Le contrat juin s'est désintégré jusqu'à -70%, vers 6,6$ (et 13$, soit -36% au final), le contrat juillet de -50% sous 18$: ce sont des cours planchers situés bien en-deçà des plus bas testés il y 34 ans (1986), autour de 11$.



Aux Etats Unis, le secteur pétrolier représente 6% des emplois... le plan de prise en charge des salaires (chômage partiel) évite pour l'instant une hécatombe d'emplois dans le secteur du 'shale oil' mais cela ne crée pas de capacités de stockage supplémentaires !



Le 'krach' pétrolier de lundi -qui se perpétue donc ce mardi sur l'échéance juin- s'explique par des facteurs essentiellement techniques : les détenteurs de contrats 'mai' ont en effet été confrontés à l'obligation de prendre livraison du produit physique, alors que les capacités de stockage ont atteint leur niveau de saturation aux États-Unis.

Si les cuves ne sont pas toutes remplies, les capacités de stockage ont été 'louées', donc se trouvent neutralisées... mais peuvent être remises à disposition du marché à un tarif prohibitif.



Autre motif d'inquiétude, Trump décrète l'interdiction temporaire de toute immigration aux États-Unis.

Sans immigration en effet, la Californie se retrouvera privée de main d'oeuvre pour exploiter les gigantesques champs de la plaine côtière sans lesquels les Etats Unis se retrouveront privés de tomate, salades, divers légumes frais, amandes, etc.



Côté chiffres, les investisseurs ont pris connaissance des ventes de logements anciens aux États-Unis: la NAR (National Association of Realtors) a fait état ce vendredi de 5,27 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, en baisse de -8,5% par rapport à février (les économistes anticipaient une baisse un peu moins marquée, de l'ordre de -8,1%).



Côté valeurs, le Nasdaq a été plombé par AMD -7,1%, Nvidia -6,1%, Fiserv -5,6%, Intel -4,8%, Cisco -4,7%, Intel -4,6%, Microsoft -4,1%, Alphabet -4%...



Le secteur pétrolier -qui aurait logiquement dû s'effondrer- a été sauvé par un tweet de Trump qui a demandé la mise en place d'autre autre 'plan de sauvetage' en faveur d'un 'secteur essentiel pour l'économie américaine'... mais que le Congrès peut-il faire d'autre que de 'payer' les producteurs pour ne plus extraire de pétrole puisque sur les 12 millions de barils extraits chaque jour du sol US, à peine la moitié sont consommés, et cela va durer encore des semaines... et cela prendrait trop de temps de construire des cuves et réservoirs pour stocker les excédents



