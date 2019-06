Wall Street : 3ème hausse d'affilée, le pétrole rebondit +3%

07/06/2019 | 07:49

Les acheteurs ont poursuivi leur effort et ignoré la faiblesse des places européennes : sauf accident, la semaine devrait se conclure par un rebond.



Le Dow Jones s'est apprécié de +0,7% à 25.720, le S&P500 de +0,6%, le Nasdaq de +0,53%.

Seule petite fausse note, le Russel-2000 s'effrite de -0,2%



Côté chiffres macro, le département du Travail américain indique que les coûts unitaires (de la main d'oeuvre par unité produite) ont baissé de 1,6% en rythme annualisé au 1er trimestre, et non de 0,9% comme annoncé initialement... un chiffre potentiellement déflationniste.



Le pétrole 'WTI' rebondit de +2,7% depuis un plancher à 50,5$, au-delà de 53$ sur le NYMEX, la séance de mercredi avait en effet été marquée par une véritable sell-off, avec un plongeon de 5% du baril de brut américain (WTI) en direction d'un plancher de 50,6 dollars.



Le Nasdaq a été soutenu par AMD +7,9%, Tesla +4,8%, Broadcom +2,7%, Applied Materials +2%, Nvidia +1,8%, Microsoft +1,6%, Apple +1,5%.



Les 'pharmas' ont freiné la hausse avec Vertex -3,2%, Incyte -2,2%, Mylan -1,8%,

Le secteur de la distribution a encore souffert avec des écarts supérieurs à -2% sur Macy's (-2,8%), Nordstrom, Kohl's (+2%), Best Buy (-1,5%).



Beyond Meat -qui a déjà pris 300% depuis son introduction- s'envolait de +17% en after hour, la perte de 0,14$ étant inférieure aux anticipations.



