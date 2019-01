Wall Street : 3ème hausse d'affilée, pétrole bien orienté

09/01/2019 | 00:04

Wall Street aligne sa 3ème séance positive consécutive, grâce notamment aux espoirs d'apaisement de relation commerciales sino-américaines et aux rachats à bon compte sur les GAFA les plus éprouvées fin 2018 comme Apple et Facebook e.

Lr Dow Jones Industrial Average,engrange 1,1% à 23.787, le S&P500 près de 1% à 2.574, le Nasdaq +1,08%, à 6.897... et le Russel-2000 +1,5%.



Les marchés US ont voulu ignorer les mauvais chiffres allemands, le ralentissement de l'économie mondiale, pariant sur une politique monétaire de la Banque centrale américaine plus accommodante.



Le Nasdaq a été dopé par Microchip +2,7%, Facebook +3,3%, Apple +1,9%,



Quelque rares replis sur Illumina -4,6%, Applied Mat -4,1%, Nvidia -2,5%, Xilinx -1,9%,

Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.