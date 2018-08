Wall Street : 3ème record consécutif pour le Nasdaq et le S&P

28/08/2018 | 22:40

Wall Street clôture in extremis en territoire positif, sur des écarts très symboliques mais qui constituent autant de nouveaux records absolus de clôture (+0,03% sur le S&P500 à 2.897, +0,15% sur le Nasdaq) après l'inscription de 3 nouveaux records absolus en (dans le droit fil de ceux inscrit vendredi et lundi).



Le Nasdaq s'est hissé à 8.046 (7ème hausse en 9 séances), le S&P500 vers 2.903,5Pts, le Russel-2000 à 1.732 et il ne manque plus que +2% au Dow Jones (+0,05% à 26.065) pour effacer le record des 26.660... et le Russel-2000 inscrit également un 3ème record, à l'arrachée: +0,001% à 1.728,4.



La tendance est et a été soutenue par la perspective de la signature d'un nouvel accord bilatéral entre les États-Unis et le Mexique, dans le cadre de l'Association de libre-échange nord-américaine (l'ALENA est en réalité caduc 'de fait').

Certains observateurs évoquent la possibilité d'un prochain accord avec le Canada qui se retrouve seul face à Washington (plus que jamais en position de force).

Le Nasdaq a été soutenu par Apple (+0,8%) qui bat ce soir un nouveau record à 219,7$ (et plus de 220$ en séance), puis par Cisco (même écart), Qualcomm +3,6%, Incyte +2,6%, Netflix +1,1%

Côté replis, Best Buy a chuté de -5%, Tesla de -2,3%, Discovery de -1,7%, Oracle de -1,4%, Expeditors de -1,2%.



Sur le front obligataire, les T-Bonds ont pris +3Pts à 2.88%... et le Sénat à confirmé Richard Clarida comme Vice Président de la FED, aux côté de Jerome Powell.

Côté statistiques, les prix immobiliers se sont contractés en 'séquentiel' au mois de juin selon l'enquête 'Case/Shiller' mais la confiance des consommateurs américains du Conference Board s'est inscrite en hausse de +5,5Pts ce mois-ci à 133,4 (un niveau bien supérieur au consensus qui était de 126,7), après 127,9 en juillet : il atteint ainsi un plus haut depuis octobre 2000 (135,8).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.