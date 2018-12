Wall Street : 3ème séance de hausse, les doutes se dissipent

28/12/2018 | 16:37

La Bourse de New York a ouvert dans le vert vendredi et tente d'aligner une troisième séance consécutive de hausse, les craintes récemment manifestées par les investisseurs semblant petit à petit se dissiper.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 23.179,4 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille moins de 0,1% à 6579,2 points.



En trois séances, les trois principaux indices américains ont ainsi réussi à effacer près du tiers des pertes qui avaient essuyées depuis le début de l'année.



Alors qu'il accusait plus de 9% de baisse avant Noël, le Dow Jones n'affiche désormais plus qu'un recul de l'ordre de 6% depuis le 1er janvier.



Il semble que les marchés aient à coeur d'achever l'année sur une note favorable, voire de se rassurer en vue du démarrage du nouvel exercice 2019.



A noter toutefois que les promesses de ventes de logements ont reculé de 0,7% en novembre, à en croire les données publiées par la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



Sur le front des valeurs, Philip Morris gagne près de 3% à la faveur de commentaires encourageants de Piper Jaffray, qui voient une 'opportunité d'achat' sur le titre.



Tesla avance de 1,5% après l'annonce de l'arrivée de Larry Ellison, le fondateur du concepteur de logiciels d'entreprise Oracle, au sein de son conseil d'administration.



