Wall Street : 4ème hausse d'affilée, envolée de +5% du baril

(CercleFinance.com) -Encore une bonne journée pour les marchés US (+0,4% pour le Dow Jones et le S&P500): le principal aiguillon haussier ce mercredi demeure les espoirs d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines puis des interventions 'colombe' de plusieurs membres de la FED en quelques heures (Eric Rosengren, Charles Evans, en faveur d'une attitude 'patiente' de la FED).



Rassuré par avance, Wall Street n'a pas frémi lors de la publication des 'minutes' des dernières délibérations des membres de la FED, où il apparaît d'ailleurs que la hausse de taux de fin décembre n'avait pas recueilli l'unanimité: même si l'optimisme sur la croissance demeure, certaines données économiques semblent plus faibles.



Ce fut toutefois une séance volatile avec une entame de séance prometteuse mais les gains des indices US se sont rapidement amenuisés, jusqu'à disparaître vers 17H (Trump se veut déterminé à ne rien lâcher face aux démocrates, quitte à prolonger le 'shutdown' indéfiniment).



Wall Street est ensuite reparti de l'avant, et les acheteurs n'ont plus rien lâché jusque vers 21H30, la dernière demi-heure étant marquée par quelques prises de bénéfices après 4 séances consécutives de hausse.



Le Nasdaq a bien résisté et progresse de +0,87%, le Russel-2000 d'autant.



Le Nasdaq affiche désormais +12% depuis le 'point bas annuel' du 24 décembre à 6.190 (et +4,5% depuis le 1er janvier) mais les investisseurs éprouvent encore des envies d'achat sur des 'gros dossiers' comme Facebook et Qualcomm +1,2%, Microsoft +1,4%, Apple +1,7%, Nvidia +2%, JD.Com +3,5%, Microchip +4%, +4,3%, Applied Materials +4,2%, Micron +5%, Netease +6,6%, Intuitive +7,1%



Cette séance a également été marquée par une forte hausse du pétrole (+5% à 52,3$ sur le NYMEX) alors que les réserves de 'brut' se contractent de -1,4Mns de barils selon les données hebdo de EIA, tandis que les raffineries ont tourné à plein régime avec une hausse de 8.1 millions de barils d'essence tandis que les stocks de fioul se sont accrus de 10,6Mns de barils.

L'Arabie Saoudite contribue également à la hausse du WTI en annonçant une réduction de production de -800.000 barils en janvier.

Le secteur 'énergie' a bondi: Apache de +5,1%, Noble de +4,3%, EOG et Marathon +3,8%, Hess et Mohawk +3,5%, Halliburton +1,4%...









